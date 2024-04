Data Magna do Ceará: entenda o feriado do dia 25 de março

Dragão do Mar foi capa da revista Ilustrada Crédito: REPRODUÇÃO

Na segunda-feira, dia 25 de março, é lembrada a Data Magna do Ceará. O feriado foi instituído em 6 de dezembro de 2011 por lei publicada no Diário Oficial do Estado (DOE). A data celebra a abolição dos escravos no Ceará. A província foi a primeira do Brasil a libertar os escravos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Cinco dias antes de ser publicada no DOE, a Emenda Constitucional nº 73 foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, com texto de autoria do então deputado Lula Morais (PCdoB). A Emenda alterou o artigo 18 da Constituição Estadual.

A famosa Lei Áurea foi sancionada em 13 de maio de 1888 e invisibilizou uma série de personagens e setores da sociedade que lutaram por anos antes da conquista. Data Magna: o que é? Entenda significado

O termo “Data Magna” refere-se a acontecimentos importantes. Assim, a data indica um acontecimento importante para a história do Ceará; neste caso, a abolição da escravatura. A província foi a primeira do Brasil a libertar os escravos, no dia 25 de março de 1884. Leia mais Dia da Abolição da Escravatura no Brasil: o que mudou nos últimos 135 anos de Lei Áurea Sobre o assunto Dia da Abolição da Escravatura no Brasil: o que mudou nos últimos 135 anos de Lei Áurea O movimento abolicionista no Estado teve seus resultados antes dessa data. Pouco mais de um ano antes do Ceará abolir a escravatura, mais especificamente em 1º de janeiro de 1883, a Vila do Acarape teve o dia marcado pela entrega de 116 cartas de alforria. José do Patrocínio e outros abolicionistas estavam presentes no ato que ocorreu em frente à igreja Matriz. Hoje, Acarape é município na região de Redenção. Data Magna: Qual era a realidade dos escravos libertos?

Os escravos libertos passaram a procurar formas de se reintegrar à sociedade. Muitos fugiram para o quilombo na Serra do Evaristo, em Baturité.

Com medo de serem perseguidos, lá eles acreditavam estar seguros da fragilidade da alforria. Outros partiam para Fortaleza, de carta na mão, e viajavam em busca das suas famílias. Censo 2022: Ceará tem quase 24 mil pessoas quilombolas; LEIA MAIS

Havia também a parcela de libertos que não tinha família e que não queriam se refugiar nos quilombos. Os que já estavam acostumados com a rotina escravista, entraram em acordo com os senhores e passaram a prestar serviço remunerado.