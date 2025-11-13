Feriado de 15 de novembro: veja o que abre e fecha em Fortaleza

Saiba o que abre e o que fecha em Fortaleza neste sábado, 15, feriado nacional do Dia da Proclamação da República / Crédito: Lorena Louise/Especial para O POVO

Neste sábado, 15 de novembro, é comemorado o dia da Proclamação da República. A data dedica-se a relembrar o fim da monarquia no Brasil declarada nesta mesma data no ano de 1889 por Marechal Deodoro da Fonseca. Diferente de alguns anos anteriores, o feriado da Proclamação da República de 2025 cai em um sábado. Entenda a data e confira o que abre e fecha em Fortaleza:

15 de novembro é feriado? Entenda

A Proclamação da República ocorreu em 15 de novembro de 1889, resultado de um movimento liderado pelo marechal Deodoro da Fonseca, com o apoio de militares e civis republicanos. A insatisfação com o governo de Dom Pedro II, que se agravou após a Guerra do Paraguai (1864–1870), e o descontentamento de parte da elite com a abolição da escravidão um ano antes foram decisivos para o fim da monarquia.

A data foi reconhecida oficialmente como feriado ainda nos primeiros anos da República. Em 14 de janeiro de 1890, o Decreto n.º 155-B determinou o 15 de novembro como o “dia da pátria brasileira”, reforçando o novo regime e seu símbolo político.

Mais tarde, durante o governo do presidente Eurico Gaspar Dutra, o feriado foi instituído pela Lei Federal n.º 662, de 1949, substituída em 2002 pela Lei n.º 10.607, que mantém o 15 de novembro entre os feriados nacionais. Essa legislação segue em vigor até hoje.

Proclamação da República: o que funciona dos serviços públicos em Fortaleza

Ônibus

Para o feriado, a programação a ser adotada será a de domingo, com 21 linhas especiais e 23 veículos extras, segundo a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor). Para melhor atender à população, a frota reserva será disponibilizada nos terminais de integração, das 5 horas às 20 horas.

Metrô e VLT

O Metrô e os VLTs que atendem Fortaleza e Região Metropolitana terão funcionamento especial neste sábado (15/11), feriado nacional da Proclamação da República. As linhas Sul, Oeste e Nordeste irão operar em horários regulares pela manhã, mas com encerramento antecipado durante a tarde. Os VLTs de Sobral e Cariri não funcionarão neste dia. A medida faz parte do planejamento operacional do Metrofor para os feriados e também contempla ajustes necessários à operação especial do domingo (16/11), quando o transporte sobre trilhos terá funcionamento gratuito, de forma excepcional, para o Enem 2025.

Linha Sul — Partidas na estação Carlito Benevides: 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00 e 16:30

05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00 e 16:30 Linha Sul — Partidas na estação Chico da Silva: 05:45, 06:15, 06:45, 07:15, 07:45, 08:15, 08:45, 09:15, 09:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15 e 16:45

05:45, 06:15, 06:45, 07:15, 07:45, 08:15, 08:45, 09:15, 09:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15 e 16:45 Linha Nordeste — Partidas na estação Parangaba: 05:30, 06:10, 06:50, 07:30, 08:10, 08:50, 09:30, 10:10, 10:50, 11:30, 12:10, 12:50, 13:30, 14:10, 14:50, 15:30 e 16:10

05:30, 06:10, 06:50, 07:30, 08:10, 08:50, 09:30, 10:10, 10:50, 11:30, 12:10, 12:50, 13:30, 14:10, 14:50, 15:30 e 16:10 Linha Nordeste — Partidas na estação Iate: 05:30, 06:10, 06:50, 07:30, 08:10, 08:50, 09:30, 10:10, 10:50, 11:30, 12:10, 12:50, 13:30, 14:10, 14:50, 15:30 e 16:10

05:30, 06:10, 06:50, 07:30, 08:10, 08:50, 09:30, 10:10, 10:50, 11:30, 12:10, 12:50, 13:30, 14:10, 14:50, 15:30 e 16:10 Linha Oeste — Partidas na estação Caucaia: 05:30, 07:00, 08:30, 10:15, 11:45, 13:30 e 15:00

05:30, 07:00, 08:30, 10:15, 11:45, 13:30 e 15:00 Linha Oeste — Partidas na estação Moura Brasil: 06:15, 07:45, 09:30, 11:00, 12:30, 14:15 e 16:00

Lojas e comércio de rua

No próximo sábado, 15 de novembro, feriado da Proclamação da República, a abertura do comércio será facultativa na Capital. A data está prevista na Convenção Coletiva de Trabalho 2025/2026, com funcionamento condicionado à homologação junto à entidade. O comércio varejista lojista e de material de construção poderão funcionar normalmente, lojas de rua e de shopping, para tal deverão homologar junto ao Sindilojas e Sindimac a abertura de seus estabelecimentos e juntamente ao sindicato laboral referente aos seus funcionários.