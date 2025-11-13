Feriado de 15 de novembro: veja o que abre e fecha em Fortaleza

Feriado de 15 de novembro: veja o que abre e o que fecha em FortalezaData refere-se ao fim da monarquia no Brasil declarado em 1889. Veja o que funciona na Capital no Dia da Proclamação da República
Neste sábado, 15 de novembro, é comemorado o dia da Proclamação da República. A data dedica-se a relembrar o fim da monarquia no Brasil declarada nesta mesma data no ano de 1889 por Marechal Deodoro da Fonseca.
Diferente de alguns anos anteriores, o feriado da Proclamação da República de 2025 cai em um sábado. Entenda a data e confira o que abre e fecha em Fortaleza:
15 de novembro é feriado? Entenda
A Proclamação da República ocorreu em 15 de novembro de 1889, resultado de um movimento liderado pelo marechal Deodoro da Fonseca, com o apoio de militares e civis republicanos.
A insatisfação com o governo de Dom Pedro II, que se agravou após a Guerra do Paraguai (1864–1870), e o descontentamento de parte da elite com a abolição da escravidão um ano antes foram decisivos para o fim da monarquia.
A data foi reconhecida oficialmente como feriado ainda nos primeiros anos da República. Em 14 de janeiro de 1890, o Decreto n.º 155-B determinou o 15 de novembro como o “dia da pátria brasileira”, reforçando o novo regime e seu símbolo político.
Mais tarde, durante o governo do presidente Eurico Gaspar Dutra, o feriado foi instituído pela Lei Federal n.º 662, de 1949, substituída em 2002 pela Lei n.º 10.607, que mantém o 15 de novembro entre os feriados nacionais. Essa legislação segue em vigor até hoje.
Proclamação da República: o que funciona dos serviços públicos em Fortaleza
Ônibus
Para o feriado, a programação a ser adotada será a de domingo, com 21 linhas especiais e 23 veículos extras, segundo a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor).
Para melhor atender à população, a frota reserva será disponibilizada nos terminais de integração, das 5 horas às 20 horas.
Metrô e VLT
O Metrô e os VLTs que atendem Fortaleza e Região Metropolitana terão funcionamento especial neste sábado (15/11), feriado nacional da Proclamação da República.
As linhas Sul, Oeste e Nordeste irão operar em horários regulares pela manhã, mas com encerramento antecipado durante a tarde. Os VLTs de Sobral e Cariri não funcionarão neste dia.
A medida faz parte do planejamento operacional do Metrofor para os feriados e também contempla ajustes necessários à operação especial do domingo (16/11), quando o transporte sobre trilhos terá funcionamento gratuito, de forma excepcional, para o Enem 2025.
- Linha Sul — Partidas na estação Carlito Benevides: 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00 e 16:30
- Linha Sul — Partidas na estação Chico da Silva: 05:45, 06:15, 06:45, 07:15, 07:45, 08:15, 08:45, 09:15, 09:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15 e 16:45
- Linha Nordeste — Partidas na estação Parangaba: 05:30, 06:10, 06:50, 07:30, 08:10, 08:50, 09:30, 10:10, 10:50, 11:30, 12:10, 12:50, 13:30, 14:10, 14:50, 15:30 e 16:10
- Linha Nordeste — Partidas na estação Iate: 05:30, 06:10, 06:50, 07:30, 08:10, 08:50, 09:30, 10:10, 10:50, 11:30, 12:10, 12:50, 13:30, 14:10, 14:50, 15:30 e 16:10
- Linha Oeste — Partidas na estação Caucaia: 05:30, 07:00, 08:30, 10:15, 11:45, 13:30 e 15:00
- Linha Oeste — Partidas na estação Moura Brasil: 06:15, 07:45, 09:30, 11:00, 12:30, 14:15 e 16:00
Lojas e comércio de rua
No próximo sábado, 15 de novembro, feriado da Proclamação da República, a abertura do comércio será facultativa na Capital.
A data está prevista na Convenção Coletiva de Trabalho 2025/2026, com funcionamento condicionado à homologação junto à entidade.
O comércio varejista lojista e de material de construção poderão funcionar normalmente, lojas de rua e de shopping, para tal deverão homologar junto ao Sindilojas e Sindimac a abertura de seus estabelecimentos e juntamente ao sindicato laboral referente aos seus funcionários.
Centro Fashion
O Centro Fashion Fortaleza funcionará normalmente. O empreendimento abrirá suas portas das 9h às 19h, oferecendo aos clientes toda a sua estrutura de compra, venda e convivência.
Supermercados
Todos os supermercados de Fortaleza e Região Metropolitana estarão em funcionamento normal, informou a Associação Cearense de Supermercados (Acesu).
Bancos
Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os bancos não funcionam em feriados nacionais, incluindo o Dia da Proclamação da República.
Shopping Iguatemi Bosque
- Lojas e quiosques: 10h às 22h
- Praças de alimentação e quiosques de comida: 10h às 22h
- Restaurantes: 11h30 às 23h30min
- Cinema: 13h às 22h
- Supermercados: 7h às 22h
- Cobasi: 09h às 21h
- Laboratório Emílio Ribas: 7h às 17h
- Lotérica: 10h às 18h
- Academia Bodytech: 7h às 13h
Shoppings Riomar Fortaleza e Kennedy
As lojas e quiosques dos shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy funcionarão normalmente, das 13h às 21h.
Já as operações de alimentação e lazer estarão abertas das 10h30 às 22h.
Os órgãos públicos estarão fechados e as academias terão horário de funcionamento diferenciado.
Shopping Aldeota
- Lojas e quiosques: 13h às 19h
- Praça de alimentação: 12h às 19h
- Greenlife: 7h às 23h
Terrazo Shopping (Eusébio)
- Lojas e quiosques: 10h às 22h
- Alimentação e lazer: 10h às 22h
- Greenlife: 8h às 16h
- Guará: 7h às 22h
Shopping Giga Mall
- Lojas e quiosques: 9h às 14h
- Alimentação e lazer: 9h às 14h
Grand Shopping Messejana
- Lojas e quiosques: 10h às 22h
- Praça de Alimentação: 10h às 22h
- Cinema: conforme programação
- Academia Smart Fit: funcionamento normal
- Bancos Itaú e Caixa Econômica: fechados
North Shopping Jóquei
- Lojas, quiosques e lazer: 10h às 22h
- Praça de alimentação: 10h às 22h
- Cinépolis: de acordo com a programação
- Greenlife Arena: 6h às 22h
- Greenlife Academia: 8h às 16h
- Vacinart e lotéricas: fechados
Quintal do Jóquei
- Ordones: 11h a meia-noite
- Frutbiss: 12h a meia-noite
- Joá Garden: 11h30 às 23h30min
- Maria Pitanga: 12h a meia-noite
- Parque do Jóquei: 17h às 22h
North Shopping Fortaleza
- Lojas e quiosques: 10h às 22h
- Praça de Alimentação: 10h às 22h
- Alameda Gourmet: 11h às 22h
- Smart Fit: 8h às 17h
- Lotérica: fechada
- Lavanderia La Lav: 10h às 22h
- Detran: fechado
North Shopping Maracanaú
- Lojas e quiosques: 10h às 22h
- Praça de Alimentação: 10h às 22h
- Fazendinha Restaurante: 11h às 3h
- SkyFit: 8h às 18h
- Cinema: de acordo com a programação
- Caixa Econômica: fechado
- Casa do Cidadão: fechado
- Detran: fechado
- Lavateria Fast: 10h às 22h