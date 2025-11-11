Professores cearenses conquistam ouro em Olimpíada Nacional de Matemática e vão representar o Brasil na China

Professores do Ceará conquistam o ouro em Olimpíada Nacional de Matemática e ganham intercâmbio em Xangai. / Crédito: Arquivo pessoal / Divulgação

Três professores da rede pública do Ceará se destacaram nacionalmente ao conquistarem medalhas de ouro na segunda edição da Olimpíada de Professores de Matemática do Ensino Médio (OPMbr). A conquista garante aos educadores uma vaga em um intercâmbio de 15 dias em Xangai, na China, previsto para maio de 2026.

Os premiados são Breno Ricardo Oliveira e Renato Oliveira Targino, ambos de Fortaleza, e Rodolfo Soares Teixeira, do município de Ipu, a 332 km de Fortaleza.

Os três estão entre os 20 docentes de todo o País reconhecidos pela Olimpíada, que valoriza práticas inovadoras no ensino da Matemática. O resultado foi anunciado no sábado passado, 8.

Reconhecimento e emoção Entre os premiados está Rodolfo Soares, 37, professor há 13 anos da Escola de Educação Profissional Antônio Tarciso Aragão, em Ipu. Ele define o prêmio como uma “celebração da carreira” de 15 anos dedicada à Matemática e destaca a emoção compartilhada com a comunidade escolar. Rodolfo Soares é professor da Escola Estadual de Educação Profissional Antônio Tarcísio Aragão, na cidade de Ipu, CE. Crédito: Arquivo pessoal / Divulgação Rodolfo promove estratégias pedagógicas para tornar a matemática acessível e relevante, focando no protagonismo do aluno. Crédito: Arquivo pessoal / Divulgação

“Tudo isso traz muita emoção e um sentimento enorme de orgulho e gratidão por essa oportunidade. O trabalho que a gente realiza, mesmo estando longe da capital, ser reconhecido e visto como algo que pode ser replicado em outros lugares é muito gratificante”, afirma. Dedicado a despertar nos alunos o gosto pela Matemática de forma criativa e participativa, Rodolfo organiza atividades como a comemoração do Dia do Pi (14 de março), com paródias, competições e até bolo temático. Também lidera a preparação de estudantes para as Olimpíadas de Matemática, projeto que vem rendendo resultados expressivos desde 2012. “Essa medalha representa não só a minha carreira, mas também a educação do meu município e o trabalho que fazemos na escola. Mostra que o que é feito no interior pode ter visibilidade nacional”, celebra.

Trajetória e inspiração em sala de aula Também premiado com ouro, Breno Ricardo Oliveira, 43, diretor e professor da EEMTI Dragão do Mar, em Fortaleza, atua na rede pública desde 2004. Durante o processo da Olimpíada, ele conta que a etapa de apresentação em vídeo o fez revisitar sua trajetória como educador. “Foi muito legal revisitar a carreira, o que já fizemos, porque às vezes a gente tá no dia a dia e não para pra ver o que impactou”, relata.