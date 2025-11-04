COP 30: veja a programação e os debates mais esperados

COP 30: veja a programação e os debates mais esperadosCom 286 painéis, o Pavilhão Brasil na COP 30 reunirá lideranças nacionais e internacionais para discutir clima, sustentabilidade e justiça ambiental
A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30) transformará Belém no epicentro do debate ambiental mundial.
O evento reunirá chefes de Estado, especialistas, representantes da sociedade civil e instituições de todo o planeta entre os dias 10 e 21 de novembro.
O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), em parceria com a Casa Civil da Presidência da República, anunciou a agenda oficial dos Pavilhões Brasil, que concentrarão 286 eventos com foco em soluções para conter o aquecimento global e fortalecer políticas sustentáveis.
Leia mais
Principais temas da COP 30
Os painéis do Pavilhão Brasil abordarão seis eixos centrais que refletem as prioridades do País e do debate climático global:
- Redução das emissões de gases de efeito estufa e caminhos para a neutralidade de carbono;
- Adaptação às mudanças climáticas e fortalecimento das comunidades mais vulneráveis;
- Financiamento climático, especialmente voltado aos países em desenvolvimento;
- Inovação em energias renováveis e soluções de baixo carbono;
- Preservação das florestas e biodiversidade amazônica;
- Justiça climática, com enfoque nos impactos sociais da crise ambiental.
Esses temas guiarão os debates ao longo dos onze dias de evento, reforçando o papel do Brasil como articulador global na transição para uma economia sustentável.
>> Siga o canal de Últimas Notícias O POVO no WhatsApp
Confira a programação detalhada da abertura do evento
Zona Azul
Na Zona Azul, os debates estarão voltados para a implementação da Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) do Brasil no âmbito do Acordo de Paris, destacando a cooperação internacional e o fortalecimento da governança climática.
Os painéis começam no dia 10 de novembro, com destaque para o evento de abertura “Fortalecer a capacidade estatal para acelerar o desenvolvimento sustentável”, conduzido pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, das 13h às 14h, no auditório Sumaúma.
Veja cada as propostas de cada painel detalhadamente:
Título: Fortalecer a capacidade estatal para acelerar o desenvolvimento sustentável
- Local: Auditório Sumaúma
- Hora: 13h - 14h
- Organização de liderança: Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos
Título: Data centers, impactos socioambientais e climáticos e a agenda tecnológica da COP30
- Local: Auditório Cumaru
- Hora: 13h - 14h
- Organização de liderança: Instituto de Defesa de Consumidores
Título: Desafios da escassez hídrica e a integração da variável climática ao Índice de Segurança Hídrica
- Local: Auditório Sumaúma
- Hora: 14h15 - 15h15
- Organização de liderança: Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico/MIDR
Título: Governança Climática Participativa: A importância da atuação vertical para o alcance das NDCs
- Local: Auditório Cumaru
- Hora: 14h15 - 15h15
- Organização de liderança: Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente
Título: Periferias e justiça climática: desafios e inovações
- Local: Auditório Samaúma
- Hora: 15h30 - 16h30
- Organização de liderança: Ministério das cidades
Título: Empresas Estatais Globais e a Ação Climática: da propriedade pública à entrega de resultados
- Local: Auditório Cumaru
- Hora: 15h30 - 16h30
- Organização de liderança: Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos
Título: Governança Climática Multinível - CIM e outras experiências globais
- Local: Auditório Samaúma
- Hora: 16h45 - 17h45
- Organização de liderança: Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima
Título: Oportunidades para descarbonizar a economia por meio da gestão adequada de resíduos - Créditos de Carbono da Reciclagem
- Local: Auditório Cumaru
- Hora: 16h45 - 17h45
- Organização de liderança: Instituto Caminhos Sustentáveis
Título: Inauguração do Pavilhão Brasil: O Momento é de Ação Climática
- Local: Auditório Samaúma
- Hora: 18h - 19h
- Organização de liderança: Governo Federal
Título: Inauguração do Pavilhão Brasil: Infraestrutura Resiliente e Adaptação Climática no Transporte
- Local: Auditório Cumaru
- Hora: 18h - 19h
- Organização de liderança: Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte
Confira aqui a programação completa dos próximos dias.
Zona Verde
Já na Zona Verde, as discussões darão espaço à participação social e à implementação de políticas públicas voltadas à adaptação climática.
A abertura será marcada pela inauguração do Pavilhão do Plano Clima, organizada pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, também às 13 horas.
Entre os temas de destaque estão: transição ecológica nas cidades, transparência nos inventários de emissões de gases de efeito estufa (GEE) e soluções baseadas na natureza.
Veja cada as propostas de cada painel detalhadamente:
Título: Inauguração do Pavilhão: Plano Clima
- Local: Auditório Jandaíra
- Hora: 13h - 14h
- Organização de liderança: Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima
Título: Transitar das Urgências para as Alternativas: a sociedade civil mobilizada no enfrentamento à crise climática nas cidades
- Local: Auditório Uruçu
- Hora: 13h - 14h
- Organização de liderança: Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional
Título: Implementando a Adaptação Climática nas Cidades
- Local: Auditório Jandaíra
- Hora: 14h15 - 15h15
- Organização de liderança: Ministério das Cidades
Título: Da Medição à Ação: Transparência nos Inventários de GEE e Integração com Estratégias Empresariais de Neutralidade Climática
- Local: Auditório Uruçu
- Hora: 14h15 - 15h15
- Organização de liderança: Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
Título: A importância da participação social na COP - Soluções e aportes da Sociedade Civil para o Regime Multilateral do Clima
- Local: Auditório Jandaíra
- Hora: 15h30 - 16h30
- Organização de liderança: Secretaria-Geral/PR
Título: Incorporando a Biodiversidade na Adaptação às Mudanças Climáticas por meio de Soluções Baseadas na Natureza
- Local: Auditório Uruçu
- Hora: 15h30 - 16h30
- Organização de liderança: Instituto Estadual do Ambiente
Título: Cidades Verdes Resilientes - enfrentamento calor urbano
- Local: Auditório Jandaíra
- Hora: 16h45 - 17h45
- Organização de liderança: Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima
Título: Economia Circular para Transformação Ecológica: Instrumentos Financeiros e Regulatórios
- Local: Auditório Uruçu
- Hora: 16h45 - 17h45
- Organização de liderança: Ministério da Fazenda
Título: Bancada do Clima e as cidades em transformação: como o legislativo pode liderar a adaptação climática urbana?
- Local: Auditório Jandaíra
- Hora: 18h - 19h
- Organização de liderança: Bancada do Clima - Legisla Brasil
Título: Papel central das mulheres na gestão da água: desafios e oportunidades para um futuro sustentável
- Local: Auditório Uruçu
- Hora: 18h - 19h
- Organização de liderança: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Confira aqui a programação completa dos próximos dias.