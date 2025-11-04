COP 30: veja a programação e os debates mais esperados

Ao todo, serão 286 eventos distribuídos em quatro auditórios nas Zonas Azul e Verde, que abordarão debates sobre mudanças climáticas e políticas ambientais. / Crédito: Raphael Luz/Ag. Pará

A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30) transformará Belém no epicentro do debate ambiental mundial. O evento reunirá chefes de Estado, especialistas, representantes da sociedade civil e instituições de todo o planeta entre os dias 10 e 21 de novembro.

>> Siga o canal de Últimas Notícias O POVO no WhatsApp Confira a programação detalhada da abertura do evento Zona Azul Na Zona Azul, os debates estarão voltados para a implementação da Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) do Brasil no âmbito do Acordo de Paris, destacando a cooperação internacional e o fortalecimento da governança climática.

Os painéis começam no dia 10 de novembro, com destaque para o evento de abertura “Fortalecer a capacidade estatal para acelerar o desenvolvimento sustentável”, conduzido pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, das 13h às 14h, no auditório Sumaúma. Veja cada as propostas de cada painel detalhadamente: Título: Fortalecer a capacidade estatal para acelerar o desenvolvimento sustentável Local: Auditório Sumaúma

Auditório Sumaúma Hora: 13h - 14h



13h - 14h Organização de liderança: Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos

Título: Data centers, impactos socioambientais e climáticos e a agenda tecnológica da COP30 Local: Auditório Cumaru

Auditório Cumaru Hora: 13h - 14h



13h - 14h Organização de liderança: Instituto de Defesa de Consumidores

Título: Desafios da escassez hídrica e a integração da variável climática ao Índice de Segurança Hídrica Local: Auditório Sumaúma

Auditório Sumaúma Hora: 14h15 - 15h15



14h15 - 15h15 Organização de liderança: Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico/MIDR

Título: Governança Climática Participativa: A importância da atuação vertical para o alcance das NDCs Local: Auditório Cumaru

Auditório Cumaru Hora: 14h15 - 15h15



14h15 - 15h15 Organização de liderança: Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente

Título: Periferias e justiça climática: desafios e inovações Local: Auditório Samaúma

Auditório Samaúma Hora: 15h30 - 16h30



15h30 - 16h30 Organização de liderança: Ministério das cidades

Título: Empresas Estatais Globais e a Ação Climática: da propriedade pública à entrega de resultados Local: Auditório Cumaru

Auditório Cumaru Hora: 15h30 - 16h30



15h30 - 16h30 Organização de liderança: Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos

Título: Governança Climática Multinível - CIM e outras experiências globais Local: Auditório Samaúma

Auditório Samaúma Hora: 16h45 - 17h45



16h45 - 17h45 Organização de liderança: Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima

Título: Oportunidades para descarbonizar a economia por meio da gestão adequada de resíduos - Créditos de Carbono da Reciclagem Local: Auditório Cumaru

Auditório Cumaru Hora: 16h45 - 17h45



16h45 - 17h45 Organização de liderança: Instituto Caminhos Sustentáveis

Título: Inauguração do Pavilhão Brasil: O Momento é de Ação Climática Local: Auditório Samaúma

Auditório Samaúma Hora: 18h - 19h



18h - 19h Organização de liderança: Governo Federal

Título: Inauguração do Pavilhão Brasil: Infraestrutura Resiliente e Adaptação Climática no Transporte Local: Auditório Cumaru

Auditório Cumaru Hora: 18h - 19h



18h - 19h Organização de liderança: Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte

Confira aqui a programação completa dos próximos dias.