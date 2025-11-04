Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

COP 30: veja a programação e os debates mais esperados

COP 30: veja a programação e os debates mais esperados

Com 286 painéis, o Pavilhão Brasil na COP 30 reunirá lideranças nacionais e internacionais para discutir clima, sustentabilidade e justiça ambiental
Autor Izabele Vasconcelos
Autor
Izabele Vasconcelos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30) transformará Belém no epicentro do debate ambiental mundial.

O evento reunirá chefes de Estado, especialistas, representantes da sociedade civil e instituições de todo o planeta entre os dias 10 e 21 de novembro.

O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), em parceria com a Casa Civil da Presidência da República, anunciou a agenda oficial dos Pavilhões Brasil, que concentrarão 286 eventos com foco em soluções para conter o aquecimento global e fortalecer políticas sustentáveis.

Principais temas da COP 30

Os painéis do Pavilhão Brasil abordarão seis eixos centrais que refletem as prioridades do País e do debate climático global:

  • Redução das emissões de gases de efeito estufa e caminhos para a neutralidade de carbono;
  • Adaptação às mudanças climáticas e fortalecimento das comunidades mais vulneráveis;
  • Financiamento climático, especialmente voltado aos países em desenvolvimento;
  • Inovação em energias renováveis e soluções de baixo carbono;
  • Preservação das florestas e biodiversidade amazônica;
  • Justiça climática, com enfoque nos impactos sociais da crise ambiental.

Esses temas guiarão os debates ao longo dos onze dias de evento, reforçando o papel do Brasil como articulador global na transição para uma economia sustentável.

Confira a programação detalhada da abertura do evento

Zona Azul

Na Zona Azul, os debates estarão voltados para a implementação da Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) do Brasil no âmbito do Acordo de Paris, destacando a cooperação internacional e o fortalecimento da governança climática.

Os painéis começam no dia 10 de novembro, com destaque para o evento de abertura “Fortalecer a capacidade estatal para acelerar o desenvolvimento sustentável”, conduzido pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, das 13h às 14h, no auditório Sumaúma.

Veja cada as propostas de cada painel detalhadamente: 

Título: Fortalecer a capacidade estatal para acelerar o desenvolvimento sustentável

  • Local: Auditório Sumaúma
  • Hora: 13h - 14h
  • Organização de liderança: Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos

Título: Data centers, impactos socioambientais e climáticos e a agenda tecnológica da COP30

  • Local: Auditório Cumaru
  • Hora: 13h - 14h
  • Organização de liderança: Instituto de Defesa de Consumidores

Título: Desafios da escassez hídrica e a integração da variável climática ao Índice de Segurança Hídrica

  • Local: Auditório Sumaúma
  • Hora: 14h15 - 15h15
  • Organização de liderança: Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico/MIDR

Título: Governança Climática Participativa: A importância da atuação vertical para o alcance das NDCs

  • Local: Auditório Cumaru
  • Hora: 14h15 - 15h15
  • Organização de liderança: Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente

Título: Periferias e justiça climática: desafios e inovações

  • Local: Auditório Samaúma
  • Hora: 15h30 - 16h30
  • Organização de liderança: Ministério das cidades

Título: Empresas Estatais Globais e a Ação Climática: da propriedade pública à entrega de resultados

  • Local: Auditório Cumaru
  • Hora: 15h30 - 16h30
  • Organização de liderança: Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos

Título: Governança Climática Multinível - CIM e outras experiências globais

  • Local: Auditório Samaúma
  • Hora: 16h45 - 17h45
  • Organização de liderança: Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima

Título: Oportunidades para descarbonizar a economia por meio da gestão adequada de resíduos - Créditos de Carbono da Reciclagem

  • Local: Auditório Cumaru
  • Hora: 16h45 - 17h45
  • Organização de liderança: Instituto Caminhos Sustentáveis

Título: Inauguração do Pavilhão Brasil: O Momento é de Ação Climática

  • Local: Auditório Samaúma
  • Hora: 18h - 19h
  • Organização de liderança: Governo Federal

Título: Inauguração do Pavilhão Brasil: Infraestrutura Resiliente e Adaptação Climática no Transporte

  • Local: Auditório Cumaru
  • Hora: 18h - 19h
  • Organização de liderança: Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte

Confira aqui a programação completa dos próximos dias.

Zona Verde

Já na Zona Verde, as discussões darão espaço à participação social e à implementação de políticas públicas voltadas à adaptação climática.

A abertura será marcada pela inauguração do Pavilhão do Plano Clima, organizada pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, também às 13 horas.

Entre os temas de destaque estão: transição ecológica nas cidades, transparência nos inventários de emissões de gases de efeito estufa (GEE) e soluções baseadas na natureza.

Veja cada as propostas de cada painel detalhadamente:

Título: Inauguração do Pavilhão: Plano Clima

  • Local: Auditório Jandaíra
  • Hora: 13h - 14h
  • Organização de liderança: Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima

Título: Transitar das Urgências para as Alternativas: a sociedade civil mobilizada no enfrentamento à crise climática nas cidades

  • Local: Auditório Uruçu
  • Hora: 13h - 14h
  • Organização de liderança: Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional

Título: Implementando a Adaptação Climática nas Cidades

  • Local: Auditório Jandaíra
  • Hora: 14h15 - 15h15
  • Organização de liderança: Ministério das Cidades

Título: Da Medição à Ação: Transparência nos Inventários de GEE e Integração com Estratégias Empresariais de Neutralidade Climática

  • Local: Auditório Uruçu
  • Hora: 14h15 - 15h15
  • Organização de liderança: Companhia Ambiental do Estado de São Paulo

Título: A importância da participação social na COP - Soluções e aportes da Sociedade Civil para o Regime Multilateral do Clima

  • Local: Auditório Jandaíra
  • Hora: 15h30 - 16h30
  • Organização de liderança: Secretaria-Geral/PR

Título: Incorporando a Biodiversidade na Adaptação às Mudanças Climáticas por meio de Soluções Baseadas na Natureza

  • Local: Auditório Uruçu
  • Hora: 15h30 - 16h30
  • Organização de liderança: Instituto Estadual do Ambiente

Título: Cidades Verdes Resilientes - enfrentamento calor urbano

  • Local: Auditório Jandaíra
  • Hora: 16h45 - 17h45
  • Organização de liderança: Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima

Título: Economia Circular para Transformação Ecológica: Instrumentos Financeiros e Regulatórios

  • Local: Auditório Uruçu
  • Hora: 16h45 - 17h45
  • Organização de liderança: Ministério da Fazenda

Título: Bancada do Clima e as cidades em transformação: como o legislativo pode liderar a adaptação climática urbana?

  • Local: Auditório Jandaíra
  • Hora: 18h - 19h
  • Organização de liderança: Bancada do Clima - Legisla Brasil

Título: Papel central das mulheres na gestão da água: desafios e oportunidades para um futuro sustentável

  • Local: Auditório Uruçu
  • Hora: 18h - 19h
  • Organização de liderança: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional

Confira aqui a programação completa dos próximos dias.

