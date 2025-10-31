Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Suspeito de chefiar grupo criminoso é preso em Pernambuco pela PC-CE e PC-PE

Homem é investigado pela 2ª DHPP, da Polícia Civil do Estado do Ceará, por ocorrência que vitimou uma pessoa e deixou outras três feridas, em Fortaleza, em novembro de 2024
Um homem de 27 anos, investigado por chefiar um grupo criminoso e homicídio, foi preso nessa quinta-feira, 30, pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) em conjunto com a Polícia Civil de Pernambuco (PC-PE). Captura ocorreu na zona rural do município de Exu, no estado pernambucano. Foi registrado contra o homem, no auto de prisão, pelo crime de tráfico de drogas.

Homem é investigado por crime que aconteceu no Bom Jardim

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS), o homem possui antecedentes pelos crimes de integrar organização criminosa, homicídio, tráfico de drogas, associação para o tráfico e outros.

Ele é investigado pela 2º Delegacia de Polícia Civil de Homicídios e Proteção à Pessoa (2ª DHPP/PCCE), por uma ocorrência que vitimou uma pessoa e deixou três feridos, no bairro Bom Jardim, em Fortaleza. Crime aconteceu em novembro de 2024.

Suspeito foi preso mediante um mandado de prisão preventiva solicitado pela PCCE e deferido pela Justiça. Com o homem, foi encontrada uma quantidade de maconha.

Após a prisão, ele foi conduzido até a unidade policial, onde o mandado foi cumprido e o flagrante lavrado. Agora, ele está à disposição do Poder Judiciário.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
2ª DHPP/PCCE: (85) 3101 7474
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br

