Homem é morto e outras três pessoas, entre elas uma adolescente, são baleadas no Bom Jardim

Ataque a tiros foi registrado no Bom Jardim na noite desta sexta-feira, 8. Imagem meramente ilustrativa Crédito: Dejan Dimic/Getty Images

Uma pessoa foi morta e outras três ficaram feridas em um ataque a tiros registrado em via pública no bairro Bom Jardim, em Fortaleza. O crime ocorreu por volta das 19h40min desta sexta-feira, 8.

As vítimas foram encaminhadas a unidades de saúde, mas conforme apurou O POVO, Marlisson Saraiva Rodrigues, de 31 anos, atingido na cabeça e no abdômen, não resistiu e morreu. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora As outras vítimas receberam socorro médico. Ainda de acordo com apuração do O POVO, entre elas está uma adolescente de 13 anos. Um homem de 33 anos foi atingido na região da escápula, na mão direita e na coxa direita. Já a terceira pessoa baleada, um homem de 37 anos, foi atingido no abdômen.