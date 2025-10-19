Centro Fashion presta solidariedade a vítimas do acidente com ônibus na BR-423

Nota da entidade manifesta pesar às famílias das vítimas do acidente ocorrido entre Paranatama e Saloá, no Agreste pernambucano

O Centro Fashion Fortaleza divulgou, neste domingo, 19, uma nota de pesar pelas vítimas do acidente envolvendo um ônibus de excursão da empresa DF Turismo, ocorrido na noite da última sexta-feira, 17, na rodovia BR-423, entre Paranatama e Saloá , em Pernambuco. O veículo retornava do polo de confecções de Santa Cruz do Capibaribe com destino à Bahia.

De acordo com informações divulgadas pela imprensa local, o acidente deixou mortos e feridos, gerando forte comoção entre familiares e moradores das cidades envolvidas. Uma das vítimas fatais era pernambucana e foi sepultada neste domingo sob grande emoção, segundo relatos de parentes.



Em nota, o Centro Fashion Fortaleza manifestou solidariedade às famílias das vítimas e a todos os envolvidos no acidente. A entidade afirmou lamentar profundamente o ocorrido e pediu conforto às famílias, além de força aos feridos que seguem em recuperação.



O acidente reacendeu o debate sobre a segurança nas excursões de compra e revenda que movimentam milhares de empreendedores da Região Nordeste. Viagens desse tipo são comuns entre o Ceará, Pernambuco e Bahia, envolvendo comerciantes que se deslocam para polos atacadistas como o Moda Center Santa Cruz e o próprio Centro Fashion Fortaleza.