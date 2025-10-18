Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Acidente de ônibus deixa 15 mortos em Pernambuco

Pelo menos 15 passageiros de um ônibus morreram em um acidente na noite de sexta-feira no estado de Pernambuco, informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O acidente ocorreu na BR-423, entre os municípios de Paranatama e Saloá, no Agreste de Pernambuco. Segundo a PRF, O motorista perdeu o controle do veículo, acessou a contramão e atingiu rochas às margens da rodovia. Em seguida, voltou para o sentido correto, colidiu em um barranco de areia e tombou.

