PRF apreende joias em táxi que ia de Aracati para Mossoró

PRF apreende joias sem nota fiscal em táxi que ia de Aracati para MossoróA suspeita é que as mercadorias foram furtadas de joalheiria em um shopping de Fortaleza na última quarta-feira, 15. Um homem foi preso em flagrante e outro fugiu
Uma grande quantidade de joias e semijoias foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em um táxi no município de Aracati, nessa quinta-feira, 16. As mercadorias foram encontradas sem nota fiscal e a suspeita é de que tenham sido furtadas de uma joalheria de Fortaleza na quarta-feira, 15.
Dois homens estavam no carro como passageiros e, segundo o motorista, eles pagaram R$ 1 mil na corrida de Fortaleza até Mossoró, no Rio Grande do Norte.
Um dos suspeitos conseguiu fugir durante o procedimento da PRF e está foragido.
Segundo informações da PRF, brincos, cordões, braceletes e pulseiras foram encontradas em sacolas plásticas durante a fiscalização de rotina. Os suspeitos afirmaram que os acessórios eram presentes para familiares em Mossoró/RN.
Entretanto, em depoimentos individuais, eles teriam apresentado diferentes versões sobre a procedência e destino das joias. Além disso, motorista do táxi relatou à polícia que a corrida de R$ 1 mil teria sido paga no cartão de crédito de uma terceira pessoa.
A PRF consultou o sistema de segurança pública e suspeita que as peças possam estar relacionadas a um furto em um grande shopping de Fortaleza, registrado no dia anterior à apreensão, na quarta-feira, 15.
Um dos homens foi preso em flagrante e levado à Delegacia de Aracati, a 147 km de distância de Fortaleza.