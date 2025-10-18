PRF apreende joias em táxi que ia de Aracati para Mossoró

Joias sem nota fiscal foram encontradas em sacolas plásticas em um táxi em Aracati / Crédito: Divulgação Polícia Rodoviária Federal

Uma grande quantidade de joias e semijoias foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em um táxi no município de Aracati, nessa quinta-feira, 16. As mercadorias foram encontradas sem nota fiscal e a suspeita é de que tenham sido furtadas de uma joalheria de Fortaleza na quarta-feira, 15. Dois homens estavam no carro como passageiros e, segundo o motorista, eles pagaram R$ 1 mil na corrida de Fortaleza até Mossoró, no Rio Grande do Norte.