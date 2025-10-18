Corrida solidária reúne 6 mil pessoas e arrecada 20 toneladas de alimentos

Corrida solidária na orla de Fortaleza reúne 6 mil pessoas e arrecada 20 mil kg de alimentos. / Crédito: Divulgação Governo do Ceará

Cerca de seis mil pessoas compareceram na manhã deste sábado, 18, à orla da Barra do Ceará para participar da corrida de rua " Juntos por um Ceará Sem Fome", promovida pelo governo do Ceará, e tendo o nascer do sol no Rio Ceará como paisagem de fundo. O evento foi a primeira edição da corrida e marcou o encerramento da segunda edição do Festival Ceará Sem Fome, conforme a programação divulgada.