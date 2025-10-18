Corrida solidária reúne 6 mil pessoas e arrecada 20 toneladas de alimentos

Corrida solidária reúne 6 mil pessoas e arrecada 20 toneladas de alimentosEvento na Barra do Ceará encerrou o Festival Ceará Sem Fome e incluiu diversas faixas etárias
Cerca de seis mil pessoas compareceram na manhã deste sábado, 18, à orla da Barra do Ceará para participar da corrida de rua " Juntos por um Ceará Sem Fome", promovida pelo governo do Ceará, e tendo o nascer do sol no Rio Ceará como paisagem de fundo.
O evento foi a primeira edição da corrida e marcou o encerramento da segunda edição do Festival Ceará Sem Fome, conforme a programação divulgada.
A realização da corrida resultou na coleta de mais de 20 mil quilos de alimentos. A atividade tinha um caráter solidário, onde a inscrição estava associada à doação de itens.
Os participantes puderam escolher entre dois percursos estabelecidos para a prova: um de 3 km e outro de 5 km, ambos com largada e chegada no mesmo local.
O evento foi estruturado para acolher toda a família. Além das provas principais, a organização disponibilizou uma Arena Infantil com atividades diversas e uma Corrida Kids, dedicada exclusivamente aos corredores mais jovens. Essa inclusão de diferentes faixas etárias permitiu que o público participasse em conjunto.
A primeira-dama Lia de Freitas fez um pronunciamento durante o evento, destacando que os alimentos arrecadados serão encaminhados para o auxílio de famílias em situação de vulnerabilidade. Ela mencionou que o local, na Vila do Mar, foi escolhido por ser o "Marco Zero" e ter um simbolismo de superação para o estado.
No mesmo pronunciamento, foram apresentados dados sobre o programa. A primeira-dama informou que 150 mil cearenses já foram retirados da insegurança alimentar extrema.
As 20 toneladas de alimentos foram arrecadadas neste sábado se somam a mais de 500 toneladas que, segundo Lia de Freitas, já foram distribuídas em mais de 100 municípiosdo Ceará.
Entre os participantes, a corredora Juliana Serafim relatou ter chegado cedo e levado o sobrinho Mateus Rocha e seus dois filhos, Mateus e Luca Melo, para participarem. Os jovens enfrentaram o percurso de três quilômetros e, em seguida, participaram da prova infantil, buscando a diversão e a experiência do evento.
Beatriz Moura, residente da Barra do Ceará, completou a corrida e recebeu uma medalha, assim como seu filho Gustavo. Ela avaliou a organização da prova, classificando-a como muito bem estruturada. O filho, que tem oito anos e já costuma acompanhar a mãe, compartilhou a satisfação com a participação na manhã de sábado.