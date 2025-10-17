Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dia do Comerciário 2025 será feriado? Veja data e quem folga

Dia do Comerciário 2025: saiba qual a data e onde é feriado no Brasil

A data não está inserida no calendário oficial e pode ser modificada de acordo com o município; veja quando será o Dia do Comerciário e quem folga
O Dia do Comerciário é comemorado no próximo dia 30 de outubro e, mesmo não estando incluído no calendário oficial de feriados, é direito da categoria e estabelecido em Convenção Coletiva.

Por isso, a data pode ser alterada de acordo com essas convenções. Em Fortaleza, por exemplo, foi antecipado para 22 de setembro, junto com os municípios de Aquiraz, Eusébio, Cascavel, Beberibe e Pindoretama.

Outras cidades podem ter datas diferentes; veja a lista abaixo.

Dia do Comerciário: veja as datas e cidades em que é feriado

A data em comemoração ao trabalhador do comércio não costuma fazer parte dos calendários oficiais dos municípios brasileiros, mas é folga para a categoria.

Como os serviços são afetados, os órgãos do comércio costumam estabelecer a data para deixar o público ciente da programação. 

Veja quando o Dia do Comerciário é comemorado nas capitais brasileiras:

20 de Outubro - Segunda-feira

  • Rio de Janeiro (RJ);
  • Recife (PE);
  • Salvador (BA);
  • Vitória (ES);
  • Goiânia (GO);
  • São Luís (MA).

27 de outubro - Segunda-feira

  • Teresina (PI).

30 de outubro - Quinta-feira

  • São Paulo (SP);
  • Belém (PA);
  • Boa Vista (RR);

Em João Pessoa, o Dia do Comerciário foi comemorado no dia 15 de setembro. 

Dia do Comerciário: veja onde não é feriado

Em alguma capitais, o Dia do Comerciário é apenas uma data comemorativa e não configura feriado; veja onde:

  • Rio Branco (AC);
  • Maceió (AL);
  • Cuiabá (MT);
  • Belo Horizonte (MG)*;
  • Natal (RN)*;
  • Florianópolis (SC);
  • Porto Velho (RO);

*Em Belo Horizonte (MG) e Natal (RN)*, a folga do Dia do Comerciário foi gozada na terça-feira de Carnaval. 

