Dia do Comerciário 2025 será feriado? Veja data e quem folga

Dia do Comerciário 2025: saiba qual a data e onde é feriado no BrasilA data não está inserida no calendário oficial e pode ser modificada de acordo com o município; veja quando será o Dia do Comerciário e quem folga
O Dia do Comerciário é comemorado no próximo dia 30 de outubro e, mesmo não estando incluído no calendário oficial de feriados, é direito da categoria e estabelecido em Convenção Coletiva.
Por isso, a data pode ser alterada de acordo com essas convenções. Em Fortaleza, por exemplo, foi antecipado para 22 de setembro, junto com os municípios de Aquiraz, Eusébio, Cascavel, Beberibe e Pindoretama.
Outras cidades podem ter datas diferentes; veja a lista abaixo.
Dia do Comerciário: veja as datas e cidades em que é feriado
A data em comemoração ao trabalhador do comércio não costuma fazer parte dos calendários oficiais dos municípios brasileiros, mas é folga para a categoria.
Como os serviços são afetados, os órgãos do comércio costumam estabelecer a data para deixar o público ciente da programação.
Veja quando o Dia do Comerciário é comemorado nas capitais brasileiras:
20 de Outubro - Segunda-feira
- Rio de Janeiro (RJ);
- Recife (PE);
- Salvador (BA);
- Vitória (ES);
- Goiânia (GO);
- São Luís (MA).
27 de outubro - Segunda-feira
- Teresina (PI).
30 de outubro - Quinta-feira
- São Paulo (SP);
- Belém (PA);
- Boa Vista (RR);
Em João Pessoa, o Dia do Comerciário foi comemorado no dia 15 de setembro.
Dia do Comerciário: veja onde não é feriado
Em alguma capitais, o Dia do Comerciário é apenas uma data comemorativa e não configura feriado; veja onde:
- Rio Branco (AC);
- Maceió (AL);
- Cuiabá (MT);
- Belo Horizonte (MG)*;
- Natal (RN)*;
- Florianópolis (SC);
- Porto Velho (RO);
*Em Belo Horizonte (MG) e Natal (RN)*, a folga do Dia do Comerciário foi gozada na terça-feira de Carnaval.