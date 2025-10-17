Dia do Comerciário 2025 será feriado? Veja data e quem folga

Veja quando será o feriado do Dia do Comerciário nas capitais brasileiras / Crédito: FABIO LIMA / OPOVO

O Dia do Comerciário é comemorado no próximo dia 30 de outubro e, mesmo não estando incluído no calendário oficial de feriados, é direito da categoria e estabelecido em Convenção Coletiva. Por isso, a data pode ser alterada de acordo com essas convenções. Em Fortaleza, por exemplo, foi antecipado para 22 de setembro, junto com os municípios de Aquiraz, Eusébio, Cascavel, Beberibe e Pindoretama.

Outras cidades podem ter datas diferentes; veja a lista abaixo.

Dia do Comerciário: veja as datas e cidades em que é feriado A data em comemoração ao trabalhador do comércio não costuma fazer parte dos calendários oficiais dos municípios brasileiros, mas é folga para a categoria. Como os serviços são afetados, os órgãos do comércio costumam estabelecer a data para deixar o público ciente da programação. Veja quando o Dia do Comerciário é comemorado nas capitais brasileiras:

20 de Outubro - Segunda-feira Rio de Janeiro (RJ);



Recife (PE);



Salvador (BA);



Vitória (ES);



Goiânia (GO);



São Luís (MA). 27 de outubro - Segunda-feira Teresina (PI). 30 de outubro - Quinta-feira