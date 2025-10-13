Números de roubos e furtos caem neste ano no Ceará em relação a 2024

￼FACHADA da sede da SSPDS, no Cisp / Crédito: FABIO LIMA / Imagem ilustrativa

Os números de roubos e furtos caíram, mais uma vez, no Ceará em setembro, conforme dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) divulgados nesta segunda-feira, 13. No mês passado, foram registrados 2.256 casos de Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs) em todo o Estado, de acordo com a SSPDS. Em setembro de 2024, haviam sido 2.576 casos — ou seja, houve uma redução de 12,4%. Os CVPs reúnem as diversas modalidades de roubo, à exceção dos latrocínios. Em setembro passado, 1.556 roubos foram computados apenas em Fortaleza, o que é uma redução de 16,3% com relação aos 1.859 CVPs de setembro de 2024.