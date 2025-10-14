Apagão é registrado no Brasil; veja últimas notícias

Nas redes sociais, contas registraram e compartilharam ocorrências do apagão por vários estados brasileiros. / Crédito: Reprodução/X @oDiogoGomes

Um apagão registrado na madrugada desta terça-feira, 14, deixou ao menos nove estados brasileiros e o Distrito Federal sem energia elétrica por alguns minutos. A falha, segundo o Governo federal, teria sido provocada por um incêndio em uma subestação localizada no Paraná, que afetou o Sistema Interligado Nacional (SIN).

Esse é o mecanismo que interrompe temporariamente o fornecimento de energia para proteger o sistema elétrico e evitar danos maiores. A Enel e a Light, duas das principais concessionárias de energia do País, confirmaram que o corte foi resultado desse procedimento automático. O fornecimento começou a ser restabelecido gradualmente após autorização do ONS, por volta da 1 hora.



Estados mais afetados pelo blecaute No Rio de Janeiro, cerca de 450 mil clientes da Light e 277 mil da Enel ficaram sem energia. Em São Paulo, 937 mil pessoas foram impactadas, segundo a Enel São Paulo. No Amazonas, as cidades de Manaus, Parintins e Itacoatiara ficaram no escuro por cerca de uma hora, com o fornecimento normalizado às 00h25min. Já no Distrito Federal, a Neoenergia Brasília relatou que 300 mil clientes foram afetados. Em outros estados, como Pernambuco, Bahia e Santa Catarina, a falta de energia foi relatada nas redes sociais, mas sem registro de danos maiores ou acidentes.

O Ministério de Minas e Energia informou que acompanha o caso e aguarda um relatório técnico detalhado do Operador Nacional do Sistema. Segundo a pasta, o incêndio em uma subestação no Paraná pode ter sido o gatilho para o apagão, mas as causas exatas ainda estão sendo apuradas.