Apagão é registrado no Brasil; veja últimas notícias

Apagão é registrado no Brasil; veja últimas notíciasFalha no Sistema Interligado Nacional causou interrupções de energia em pelo menos nove estados e no Distrito Federal. Governo investiga origem do problema
Um apagão registrado na madrugada desta terça-feira, 14, deixou ao menos nove estados brasileiros e o Distrito Federal sem energia elétrica por alguns minutos.
A falha, segundo o Governo federal, teria sido provocada por um incêndio em uma subestação localizada no Paraná, que afetou o Sistema Interligado Nacional (SIN).
A interrupção no fornecimento ocorreu por volta da 00h30min e durou entre 8 minutos e 1 hora, dependendo da região.
Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia, Amazonas, Minas Gerais, Santa Catarina, Goiás e Rio Grande do Norte estiveram entre os mais afetados.
O que causou o apagão no Brasil?
De acordo com o Operador Nacional do Sistema (ONS), o problema teve origem em uma “perturbação” no SIN, que exigiu a atuação automática do Esquema Regional de Alívio de Carga (ERAC).
Esse é o mecanismo que interrompe temporariamente o fornecimento de energia para proteger o sistema elétrico e evitar danos maiores.
A Enel e a Light, duas das principais concessionárias de energia do País, confirmaram que o corte foi resultado desse procedimento automático.
O fornecimento começou a ser restabelecido gradualmente após autorização do ONS, por volta da 1 hora.
Estados mais afetados pelo blecaute
No Rio de Janeiro, cerca de 450 mil clientes da Light e 277 mil da Enel ficaram sem energia. Em São Paulo, 937 mil pessoas foram impactadas, segundo a Enel São Paulo.
No Amazonas, as cidades de Manaus, Parintins e Itacoatiara ficaram no escuro por cerca de uma hora, com o fornecimento normalizado às 00h25min. Já no Distrito Federal, a Neoenergia Brasília relatou que 300 mil clientes foram afetados.
Em outros estados, como Pernambuco, Bahia e Santa Catarina, a falta de energia foi relatada nas redes sociais, mas sem registro de danos maiores ou acidentes.
Apagão no Brasil: O que se sabe até agora?
O Ministério de Minas e Energia informou que acompanha o caso e aguarda um relatório técnico detalhado do Operador Nacional do Sistema.
Segundo a pasta, o incêndio em uma subestação no Paraná pode ter sido o gatilho para o apagão, mas as causas exatas ainda estão sendo apuradas.
Em nota, o Governo afirmou que o fornecimento foi completamente restabelecido ainda durante a madrugada e que “não há risco de novos apagões relacionados a esse evento específico”.
Situação no Nordeste e no Ceará
Até o momento, não há registros oficiais de falta de energia no Ceará, segundo a Enel Distribuição. No entanto, moradores da Região Metropolitana de Fortaleza apontam falta de energia durante alguns minutos no início da madrugada.
Clientes em alguns pontos do Nordeste, como Pernambuco e Bahia, também relataram quedas momentâneas de energia, o que reforça o impacto regional do blecaute.
O Sistema Interligado Nacional, que conecta as redes de energia de todas as regiões brasileiras, pode ter sofrido oscilações que atingiram parcialmente estados do Nordeste.