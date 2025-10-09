R$ 500 mil por cargo público: o esquema familiar em concursos

PF revelou o esquema familiar de fraudes em concursos públicos na Paraíba / Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Esquema familiar de fraudes em concursos públicos foi revelado em operação da Polícia Federal (PF). Com base em Patos, na Paraíba, o grupo esteve presente em provas da Caixa Econômica Federal (CEF) e Concurso Nacional Unificado (CNU), por exemplo. Como recompensa, que dependia de qual vaga o cliente tentaria, pagamentos em ouro, veículos, procedimentos odontológicos e valores de até R$ 500 mil eram aceitos após aprovação ou posse do cliente.

Como funcionava o esquema familiar de fraudes em concursos O líder do esquema era Wanderlan Limeira de Sousa, ex-policial militar expulso em 2021. O seu papel era negociar com seus clientes, distribuir os gabaritos e articular a logística nas provas. A família era usada como apoio para manter o crime ativo. Incluía nas coordenadas os irmãos Valmir Limeira de Sousa e Antônio Limeira das Neves, a cunhada Geórgia de Oliveira Neves e a sobrinha Larissa de Oliveira Neves. Aprovada no concurso da CNU de 2024, sua sobrinha servia como atração para possíveis interessados. Na mesma prova, o líder também participou e foi aprovado.

Entre as estratégias aplicadas, variando para diferentes níveis de concursos, estavam os pontos eletrônicos implantados cirurgicamente, instalados por profissionais da saúde. Isso era feito para manter uma comunicação em tempo real da resolução. O grupo conseguia as respostas invadindo o sistema de segurança das bancas aplicantes para ter acesso antecipado ao gabarito, que é lançado após aplicação das provas. O intervalo depende de concurso para outro. Outra forma de fraude pelo uso da tecnologia era acrescentando o nome do seu cliente na lista de aprovados. Um exemplo foi o caso recente de Laís Giselly, aprovada em quinto lugar no Tribunal de Contas do Estado (TCE-PE) com essa logística.