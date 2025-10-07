8 dicas práticas para ir bem na prova de matemática do Enem / Crédito: EdiCase Educacao

No Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a prova de matemática é composta por 45 questões de múltipla escolha que envolvem tanto cálculos quanto interpretação. O exame não foca apenas em fórmulas, mas em situações do dia a dia que exigem raciocínio lógico e aplicação prática dos conteúdos. Nos últimos anos, alguns tópicos têm se destacado entre os mais cobrados na prova de matemática. Na geometria plana, aparecem com frequência problemas que envolvem ângulos em circunferências, soma dos ângulos internos de triângulos e quadriláteros, além de cálculos de áreas e perímetros de figuras. O Teorema de Pitágoras e a trigonometria em triângulos retângulos também são presença constante.

Na geometria espacial, prismas, cilindros, cones, pirâmides e esferas costumam ser explorados em cálculos de área e volume. Outros temas de peso são razão e proporção, incluindo regra de três, porcentagem, escalas e semelhança de figuras, além das funções (afim, quadrática, exponencial e logarítmica) que aparecem associadas à interpretação de gráficos e tabelas. Estatística, probabilidade, análise combinatória e matemática financeira completam o leque de conteúdos fundamentais. Para a professora Cristina Novak, do Colégio Espírito Santo, a preparação para a prova de matemática do Enem deve ser estratégica, combinando revisão dos temas mais recorrentes, treino prático e confiança na hora do exame. Abaixo, ela lista algumas dicas práticas para ir bem na avaliação. Confira! 1. Leitura cuidadosa Leia o enunciado completo antes de qualquer passo. Evite antecipar soluções: palavras e detalhes no texto podem alterar totalmente a abordagem necessária. 2. Identificação de informações Sublinhe ou anote números, unidades de medida e termos-chave (como “dobro”, “metade”, “aumentou”). Transformar o enunciado em dados explícitos evita erros por omissão.

3. Compreensão do contexto Pergunte-se: o que a questão realmente pede? Identificar o conceito envolvido (proporcionalidade, volume, probabilidade etc.) indica a técnica correta a ser usada. 4. Organização dos dados Liste o que é dado e o que precisa ser encontrado; crie variáveis, tabelas ou uma pequena planilha mental. Ter os dados organizados acelera os cálculos e reduz confusões. 5. Esboços e desenhos Desenhos, gráficos e esquemas simplificam relações geométricas e proporcionais. Em muitos casos, um rascunho bem rotulado aponta a solução mais rápido que cálculos extensos.

6. Eliminação de alternativas Analise as opções e descarte aquelas que são absurdas ou incompatíveis com o raciocínio. A exclusão lógica poupa tempo e deixa frequentemente a resposta evidente. 7. Domínio do conteúdo Mais do que decorar fórmulas, entenda a lógica por trás delas. Compreender a aplicabilidade dos conceitos permite adaptar raciocínios a enunciados inusitados. Além da leitura estratégica, o treino constante é indispensável. Resolver muitos exercícios amplia a familiaridade com os tipos de questões que o Enem costuma cobrar e garante mais agilidade no dia da prova. “Quanto mais contato com diferentes problemas, mais rápido o aluno encontra o caminho da solução”, explica Cristina Novak.