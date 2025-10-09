Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Quem são os alvos da nova operação da PF contra fraudes no INSS

Autor Agência Estado
A Polícia Federal cumpre nesta quinta-feira, dia 9, 66 mandados de busca e apreensão em uma nova fase da operação contra fraudes em descontos em aposentadorias e pensões do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).

A operação foi deflagrada por ordem do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Entre os alvos, estão:

- Sindicato Nacional dos Aposentados (Sindnapi), em São Paulo, ligado a José Ferreira da Silva, o Frei Chico, irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT);

- O diretor do Sindnapi, Milton Baptista de Souza Filho;

- A entidade Amar Brasil, que recebeu cerca de R$ 300 milhões com os descontos.

A reportagem tenta contato com os envolvidos.

Onde estão e quantos são os alvos:

- São Paulo: 45;

- Sergipe: 12;

- Amazonas: 1;

- Rio Grande do Norte: 1;

- Santa Catarina: 2;

- Pernambuco: 2;

- Bahia: 2;

- Distrito Federal: 1.

O objetivo das buscas

A nova fase da operação mira associações e sindicatos responsáveis por descontos indevidos nas aposentadorias do INSS.

São entidades que a PF acredita terem sido usadas para operar o esquema por meio do uso ilegal de dados de aposentados, sem o conhecimento deles. Os investigadores buscam provas sobre manobras de ocultação e dilapidação patrimonial envolvendo os suspeitos. Houve uma pulverização da maior parte do dinheiro desviado, segundo o inquérito.

Investigações começaram em abril

O esquema de descontos irregulares nos contracheques dos aposentados começou a ser investigado pela Polícia Federal em abril, quando foi deflagrada a primeira fase da operação.

Entre os principais investigados estão Antônio Carlos Camilo, conhecido como o "careca do INSS", apontado como lobista do esquema, e o empresário Maurício Camisotti, ligado a associações suspeitas. Ambos negam envolvimento nos crimes.

