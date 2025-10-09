Quem são os alvos da nova operação da PF contra fraudes no INSS

A Polícia Federal cumpre nesta quinta-feira, dia 9, 66 mandados de busca e apreensão em uma nova fase da operação contra fraudes em descontos em aposentadorias e pensões do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). A operação foi deflagrada por ordem do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Entre os alvos, estão: - Sindicato Nacional dos Aposentados (Sindnapi), em São Paulo, ligado a José Ferreira da Silva, o Frei Chico, irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT); - O diretor do Sindnapi, Milton Baptista de Souza Filho; - A entidade Amar Brasil, que recebeu cerca de R$ 300 milhões com os descontos.

A reportagem tenta contato com os envolvidos. Onde estão e quantos são os alvos: - São Paulo: 45;

- Sergipe: 12; - Amazonas: 1; - Rio Grande do Norte: 1;

- Santa Catarina: 2; - Pernambuco: 2; - Bahia: 2;