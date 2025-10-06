Gabarito oficial do CNU 2025 é divulgado hoje; veja como acessar

Gabarito do CNU 2025 é divulgado; veja como acessar e calcular sua notaMinistério da Gestão publica gabarito das provas do Concurso Nacional Unificado nesta segunda-feira, 6. Entenda regras de pontuação, paridade de gênero e próximos passos do certame
O governo federal divulga nesta segunda-feira, 6, o gabarito oficial do Concurso Nacional Unificado (CNU), realizado neste domingo em 228 cidades do país.
A partir de hoje, os candidatos podem consultar as respostas e calcular a nota final conforme o bloco e o cargo escolhidos.
Gabarito do CNU 2025: quando estará disponível?
O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos confirmou que o gabarito preliminar das provas objetivas do CNU será liberado às 10 horas desta segunda-feira, 6 de outubro.
Para acessar, o candidato deve entrar no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV) — responsável pela aplicação das provas — por meio do link conhecimento.fgv.br/cpnu2 e clicar na aba “Página de acompanhamento”.
Nessa área, é possível identificar o caderno de questões correspondente à sua prova e verificar o gabarito compatível.
O concurso, considerado o “Enem dos concursos públicos”, registrou mais de 2,5 milhões de inscritos e oferece mais de 6 mil vagas em órgãos federais.
Como funciona a nota do Concurso Nacional Unificado
A nota final será composta pela soma da pontuação das provas objetivas, discursivas e, quando aplicável, de títulos. As regras variam conforme o nível do cargo.
Para os blocos de nível médio (8 e 9), a nota final ponderada (NFP) soma os resultados da prova objetiva, da redação e dos títulos. A estrutura é a seguinte:
- Prova objetiva: 68 questões, valendo até 68 pontos;
- Redação: até 30 linhas, totalizando 30 pontos;
- Títulos: até 2 pontos;
- Pontuação máxima: 100 pontos.
Já nos blocos de nível superior (1 a 7), a avaliação é mais detalhada. A prova objetiva tem 90 questões, sendo 30 de Conhecimentos Gerais (30 pontos) e 60 de Conhecimentos Específicos (120 pontos). A prova discursiva vale até 45 pontos e os títulos, até 5, totalizando 200 pontos.
Paridade de gênero é destaque da nova edição do CNU 2025
Uma das principais novidades do CNU 2025 é o critério de paridade de gênero, criado para garantir mais representatividade feminina no serviço público.
Conforme o edital, pelo menos 50% dos candidatos classificados para a segunda fase deverão ser mulheres.
Se o número de mulheres aprovadas for inferior a esse percentual, o edital prevê a inclusão de candidatas que tenham alcançado a nota mínima — 40% de acertos — até atingir a proporção exigida.
A regra, no entanto, não elimina homens previamente classificados, somente amplia o número total de convocados quando necessário.
Próximas etapas e calendário do CNU 2025
Após a divulgação do gabarito, os candidatos poderão acessar a imagem do cartão-resposta no dia 12 de novembro. Na mesma data, está prevista a convocação para a prova discursiva, marcada para 7 de dezembro.
O envio dos títulos deverá ser feito entre 13 e 19 de novembro; já o resultado preliminar da prova discursiva sai em 6 de janeiro de 2026.
A divulgação final dos aprovados está prevista para 30 de janeiro de 2026, com a posse e os cursos de formação iniciando em fevereiro de 2026.
Serviço - CNU 2025
- Onde acessar o gabarito: no site da Fundação Getulio Vargas (FGV)
- Divulgação do gabarito: 6 de outubro de 2025, às 10h
- Prova discursiva: 7 de dezembro de 2025
- Resultado final: 30 de janeiro de 2026
- Início das convocações: fevereiro de 2026