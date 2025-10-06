Gabarito oficial do CNU 2025 é divulgado hoje; veja como acessar

Como regra geral, serão selecionados para a segunda do CNU 2025 fase os candidatos em nove vezes o número de vagas disponíveis em cada cargo. / Crédito: Reprodução/Freepik

O governo federal divulga nesta segunda-feira, 6, o gabarito oficial do Concurso Nacional Unificado (CNU), realizado neste domingo em 228 cidades do país. A partir de hoje, os candidatos podem consultar as respostas e calcular a nota final conforme o bloco e o cargo escolhidos.

Gabarito do CNU 2025: quando estará disponível? O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos confirmou que o gabarito preliminar das provas objetivas do CNU será liberado às 10 horas desta segunda-feira, 6 de outubro. Para acessar, o candidato deve entrar no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV) — responsável pela aplicação das provas — por meio do link conhecimento.fgv.br/cpnu2 e clicar na aba “Página de acompanhamento”. Nessa área, é possível identificar o caderno de questões correspondente à sua prova e verificar o gabarito compatível. O concurso, considerado o “Enem dos concursos públicos”, registrou mais de 2,5 milhões de inscritos e oferece mais de 6 mil vagas em órgãos federais.

Prova objetiva: 68 questões, valendo até 68 pontos;



68 questões, valendo até 68 pontos; Redação: até 30 linhas, totalizando 30 pontos;



até 30 linhas, totalizando 30 pontos; Títulos: até 2 pontos;



até 2 pontos; Pontuação máxima: 100 pontos. Já nos blocos de nível superior (1 a 7), a avaliação é mais detalhada. A prova objetiva tem 90 questões, sendo 30 de Conhecimentos Gerais (30 pontos) e 60 de Conhecimentos Específicos (120 pontos). A prova discursiva vale até 45 pontos e os títulos, até 5, totalizando 200 pontos. Paridade de gênero é destaque da nova edição do CNU 2025 Uma das principais novidades do CNU 2025 é o critério de paridade de gênero, criado para garantir mais representatividade feminina no serviço público. Conforme o edital, pelo menos 50% dos candidatos classificados para a segunda fase deverão ser mulheres.

Se o número de mulheres aprovadas for inferior a esse percentual, o edital prevê a inclusão de candidatas que tenham alcançado a nota mínima — 40% de acertos — até atingir a proporção exigida. A regra, no entanto, não elimina homens previamente classificados, somente amplia o número total de convocados quando necessário. >> Siga o canal de Últimas Notícias O POVO no WhatsApp