CNU reforça segurança com detectores de metal e ponto eletrônico

Além disso, as provas terão identificação com código de barras para cada candidato em todas as páginas e o tipo de prova só será revelado quando os gabaritos forem divulgados.

As provas objetivas do CNU 2025 serão no próximo domingo (5).

As medidas foram anunciadas pelos ministérios da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e da Justiça e Segurança Pública (MJSP), após operação realizada nesta quinta-feira (2) pela Polícia Federal que indicou uma fraude pontual na primeira edição do CNU, realizada em 2024.

“A Polícia Federal (PF), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e as polícias militares estaduais estão atuando de forma mais ampliada na escolta de provas, enquanto a Força Nacional junto com as PMs estaduais está garantindo a guarda das provas nos locais de armazenamento”, informou o MGI, em nota.

Segundo a pasta, a realização do concurso envolve uma Operação Integrada de Segurança Pública, nos moldes da operação para transporte seguro de urnas eletrônicas. A operação envolve as forças de segurança de todos os 26 estados e do Distrito Federal, além de Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional e Agência Brasileira de Inteligência (Abin).