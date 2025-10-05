CNU 2025 tem 42,8% de abstenção; percentual é menor que o de 2024

A ministra da Gestão, Esther Dweck, em coletiva de imprensa / Crédito: Agência Brasil



O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) informou, na noite deste domingo (5), que o percentual de abstenção da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) ficou em 42,8%.

O estado que registrou maior índice de abstenção foi o Amazonas, com 51,2% de ausência. O Distrito Federal foi a unidade da federação com menor percentual de abstenção - 30,8%. No total, 761.545 se inscreveram, o que significa que mais de 435 mil candidatos compareceram à prova objetiva do certame. “O CPNU é muito mais do que um concurso. Ele já virou um projeto inovador que saiu do papel no atual mandato do presidente Lula", disse a ministra da Gestão, Esther Dweck, em coletiva de imprensa na noite deste domingo. "Ele é, de fato, uma política pública que está construindo o serviço público com a cara do Brasil. E ele já aumentou a diversidade no serviço público.”

Na primeira edição do CNU, o índice de abstenção ficou acima dos 50%. Mais cedo, a ministra já havia informado que a expectativa era de queda nas abstenções na comparação com o CNU de 2024. Os dados são preliminares e o Ministério da Gestão divulgará nesta segunda-feira (6) os dados consolidados. Centro integrado

Mais cedo, durante a tarde deste domingo, enquanto os candidatos faziam as provas, a ministra Esther Dweck visitou o Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN), em Brasília, que monitora as atividades, em tempo real, relacionadas à segunda edição do CNU.

Durante a visita, Dweck agradeceu aos agentes mobilizados: "Vocês estão monitorando tudo para que a prova ocorra sem nenhuma intercorrência. E, caso haja alguma coisa, sei que vocês vão estar muito atentos, para que possa rapidamente atuar.” Próximos passos De acordo com o edital do CNU, a prévia dos gabaritos das provas objetivas será divulgada nesta na segunda-feira (6). O caderno de provas também será divulgado amanhã. Os candidatos terão os dias 7 e 8 de outubro para entrar com eventuais recursos contra questões ou gabaritos.

O cronograma oficial do certame prevê a divulgação das notas finais das provas objetivas e a convocação para a segunda fase do CNU 2025 no dia 12 de novembro. Nesta mesma data, haverá a convocação para avaliação de títulos e para os procedimentos de verificação da condição declarada no ato de inscrição (cotas raciais) e de caracterização da deficiência (PCD). A prova discursiva será aplicada em 7 de dezembro. Conforme o calendário, o resultado preliminar da discursiva sairá em 23 de janeiro.