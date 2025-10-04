São Paulo confirma 2ª morte no Brasil por consumo de bebida com metanol

São Paulo confirma 2ª morte no Brasil por consumo de bebida com metanolInvestigação soma 7 novas mortes suspeitas e 162 notificações de possível intoxicação por metanol naquele estado. Vítima mais recente é um homem de 46 anos, morador da capital paulista
A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo confirmou neste sábado, 4, a segunda morte causada por intoxicação por metanol. A vítima, um homem de 46 anos, morador da capital, estava internada após ingerir bebida alcoólica.
Mortes confirmadas por metanol em São Paulo
De acordo com a Secretaria da Saúde, o estado soma agora dois óbitos confirmados por metanol. A vítima mais recente morreu após consumir bebida alcoólica cuja procedência ainda está sendo apurada.
As investigações devem esclarecer se o produto era falsificado, adulterado ou se o metanol foi usado na higienização da garrafa, o que também é uma linha de investigação.
Mais cedo, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, havia informado que o país registrava apenas uma morte confirmada, também em São Paulo. Ele anunciou compra emergencial de antídotos para tratar casos de intoxicação pela substância.
Metanol em bebidas: aumento de casos suspeitos
Desde a primeira morte confirmada no Brasil por intoxicação por metanol os registros de intoxicação vêm crescendo.
Segundo dados da Secretaria de Saúde, o estado de São Paulo contabiliza 162 notificações, das quais 14 já foram confirmadas — incluindo os dois óbitos. Ainda há 148 casos em investigação, com sete mortes suspeitas.
A principal suspeita é de que o metanol, um álcool tóxico e impróprio para consumo humano, tenha sido usado em bebidas clandestinas vendidas como cachaça ou destilados artesanais.
Além de São Paulo, o Ministério da Saúde monitora casos suspeitos em diferentes regiões do país. O último boletim, divulgado na manhã deste sábado, 4, aponta 22 notificações em outros estados, sendo: 7 em Pernambuco, 4 no Mato Grosso do Sul, 2 na Bahia, 2 em Goiás, 2 no Pará, e um caso em cada um dos seguintes estados: Distrito Federal, Rondônia, Minas Gerais, Mato Grosso, Espírito Santo e Piauí.
Situação do metanol no Ceará
A Secretaria da Saúde (Sesa) afirmou nesta semana que não há registros de intoxicação por consumo de bebidas adulteradas com metanol no Ceará.
Bares e restaurante de Fortaleza estão utilizando as redes sociais para reforçar aos clientes a segurança de suas bebidas e drinks servidos.
