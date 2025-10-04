Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

São Paulo confirma 2ª morte no Brasil por consumo de bebida com metanol

Investigação soma 7 novas mortes suspeitas e 162 notificações de possível intoxicação por metanol naquele estado. Vítima mais recente é um homem de 46 anos, morador da capital paulista
A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo confirmou neste sábado, 4, a segunda morte causada por intoxicação por metanol. A vítima, um homem de 46 anos, morador da capital, estava internada após ingerir bebida alcoólica.

Mortes confirmadas por metanol em São Paulo

De acordo com a Secretaria da Saúde, o estado soma agora dois óbitos confirmados por metanol. A vítima mais recente morreu após consumir bebida alcoólica cuja procedência ainda está sendo apurada.

As investigações devem esclarecer se o produto era falsificado, adulterado ou se o metanol foi usado na higienização da garrafa, o que também é uma linha de investigação.

Mais cedo, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, havia informado que o país registrava apenas uma morte confirmada, também em São Paulo. Ele anunciou compra emergencial de antídotos para tratar casos de intoxicação pela substância.

Metanol em bebidas: aumento de casos suspeitos

Desde a primeira morte confirmada no Brasil por intoxicação por metanol os registros de intoxicação vêm crescendo.

Segundo dados da Secretaria de Saúde, o estado de São Paulo contabiliza 162 notificações, das quais 14 já foram confirmadas — incluindo os dois óbitos. Ainda há 148 casos em investigação, com sete mortes suspeitas.

A principal suspeita é de que o metanol, um álcool tóxico e impróprio para consumo humano, tenha sido usado em bebidas clandestinas vendidas como cachaça ou destilados artesanais.

Além de São Paulo, o Ministério da Saúde monitora casos suspeitos em diferentes regiões do país. O último boletim, divulgado na manhã deste sábado, 4, aponta 22 notificações em outros estados, sendo: 7 em Pernambuco, 4 no Mato Grosso do Sul, 2 na Bahia, 2 em Goiás, 2 no Pará, e um caso em cada um dos seguintes estados: Distrito Federal, Rondônia, Minas Gerais, Mato Grosso, Espírito Santo e Piauí.

Situação do metanol no Ceará

A Secretaria da Saúde (Sesa) afirmou nesta semana que não há registros de intoxicação por consumo de bebidas adulteradas com metanol no Ceará.

Bares e restaurante de Fortaleza estão utilizando as redes sociais para reforçar aos clientes a segurança de suas bebidas e drinks servidos.

