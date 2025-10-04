São Paulo confirma 2ª morte no Brasil por consumo de bebida com metanol

Metanol tem sido detectado em bebidas destiladas no País. / Crédito: FÁBIO LIMA

Metanol em bebidas: aumento de casos suspeitos Desde a primeira morte confirmada no Brasil por intoxicação por metanol os registros de intoxicação vêm crescendo. Segundo dados da Secretaria de Saúde, o estado de São Paulo contabiliza 162 notificações, das quais 14 já foram confirmadas — incluindo os dois óbitos. Ainda há 148 casos em investigação, com sete mortes suspeitas.