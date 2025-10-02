Metanol em bebidas: bares e restaurantes do Cariri se manifestam após casos no PaísOs estabelecimentos da região procuram afastar qualquer temor relacionado ao consumo de bebidas destiladas. Entre agosto e o início de outubro, já foram registrados 43 casos de intoxicação no País
Após a repercussão nacional de casos de intoxicação por consumo de bebidas adulteradas com metanol, bares e restaurantes do Cariri, no Ceará, publicaram comunicados oficiais para tranquilizar os clientes e reforçar medidas de segurança.
Entre agosto e o início de outubro, já foram registrados 43 casos de intoxicação no País: 39 em São Paulo (10 confirmados e 29 em análise) e quatro em Pernambuco, além de outras quatro suspeitas descartadas.
Uma morte foi confirmada em São Paulo, enquanto sete óbitos continuam sob investigação. O número preocupa autoridades de saúde, já que a média anual histórica gira em torno de 20 ocorrências.
Os estabelecimentos da região procuram afastar qualquer temor relacionado ao consumo de bebidas destiladas.
Veja os posicionamentos dos restaurantes sobre bebidas adulteradas com metanol no País
O Boteco da Hora e o Esquina Bar, de Juazeiro do Norte, divulgaram nota conjunta ressaltando que todos os insumos utilizados em seus serviços são adquiridos de fabricantes e distribuidores credenciados.
“Cada produto chega até nós com nota fiscal, lacres originais e selos de autenticidade, garantindo não apenas a procedência, mas também a confiança de que tudo o que servimos é seguro e de qualidade”, diz o comunicado.
Também em nota conjunta, o Cangaço Bar e o Vila Moringa reforçaram a mesma preocupação.
“Todas as nossas bebidas são adquiridas exclusivamente de fabricantes ou revendedores oficiais, garantindo assim a procedência e autenticidade dos produtos que chegam até você”, afirmam os estabelecimentos.
O E Ai Bar também se pronunciou, destacando o compromisso com a segurança.
“Todas as bebidas servidas em nosso bar são adquiridas diretamente de fornecedores autorizados e com nota fiscal, garantindo a procedência e a qualidade de cada garrafa. Sua saúde e bem-estar são nossa prioridade.”
As notas vêm em resposta à escalada dos registros de intoxicação no país, que levaram o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a classificar a situação como “anormal”.
A Polícia Federal investiga possível atuação de organizações criminosas na falsificação das bebidas, em conjunto com órgãos de vigilância sanitária.
Autoridades orientam consumidores a redobrar a atenção, evitando produtos sem rótulo, lacre ou selo fiscal. Comerciantes também foram alertados para reforçar a checagem da procedência de cada bebida.
Enquanto o País acompanha as investigações, bares do Cariri buscam reafirmar a confiança dos clientes e garantir que a experiência em seus espaços siga sendo segura e de qualidade.
Bebidas adulteradas: saiba identificar metanol e evitar intoxicação grave
