Anvisa entra em contato com 10 países para compra do antídoto para o metanol

Anvisa entrou em contato com agências reguladoras da União Europeia, China, Estados Unidos, Japão e Reino Unido, para acelerar a compra do fomepizol / Crédito: Reprodução/ Agência Brasil / Rafa Neddermeyer

O Governo Federal procurou apoio de dez países para ampliar o estoque do fomepizol, o antídoto para intoxicação por metanol. LEIA MAIS | Cachaça apreendida no Ceará será periciada após casos de intoxicação por metanol



Até a tarde de quinta-feira, 2, o Brasil registrou 59 notificações relacionadas à intoxicação por metanol, conforme informou o ministro da Saúde Alexandre Padilha durante coletiva de imprensa. Dentre as 59, 11 têm a detecção laboratorial da presença do metanol. No panorama cearense, até ontem, 2, o Estado não registrou casos de intoxicação por consumo de bebida adulterada com metanol, de acordo com a Secretária de Saúde do Ceará, que afirmou não ter sido notificada sobre casos do tipo. Em razão disso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) teria entrado em contato com agências reguladoras da União Europeia, China, Estados Unidos, Japão e Reino Unido, para acelerar a compra do produto, segundo as informações do Radioagência.

A busca por fornecedores também inclui a publicação de um edital para identificar fabricantes e distribuidores internacionais com disponibilidade imediata de fornecimento do medicamento ao Ministério da Saúde.