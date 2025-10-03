Anvisa entra em contato com 10 países para compra do antídoto para o metanol

Anvisa entra em contato com 10 países para compra do antídoto para o metanolGoverno brasileiro também publicou um edital para localizar fabricantes e distribuidores internacionais para o fornecimento imediato do medicamento ao Ministério da Saúde, após Brasil registrar 59 notificações relacionadas à intoxicação por metanol
O Governo Federal procurou apoio de dez países para ampliar o estoque do fomepizol, o antídoto para intoxicação por metanol.
Até a tarde de quinta-feira, 2, o Brasil registrou 59 notificações relacionadas à intoxicação por metanol, conforme informou o ministro da Saúde Alexandre Padilha durante coletiva de imprensa. Dentre as 59, 11 têm a detecção laboratorial da presença do metanol.
No panorama cearense, até ontem, 2, o Estado não registrou casos de intoxicação por consumo de bebida adulterada com metanol, de acordo com a Secretária de Saúde do Ceará, que afirmou não ter sido notificada sobre casos do tipo.
Em razão disso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) teria entrado em contato com agências reguladoras da União Europeia, China, Estados Unidos, Japão e Reino Unido, para acelerar a compra do produto, segundo as informações do Radioagência.
A busca por fornecedores também inclui a publicação de um edital para identificar fabricantes e distribuidores internacionais com disponibilidade imediata de fornecimento do medicamento ao Ministério da Saúde.
Além disso, a Agência se articula com a Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância Sanitária para estabelecer o fluxo de coleta e envio de amostras suspeitas de contaminação.
Nesse sentido, a Anvisa localizou três laboratórios, no Distrito Federal, em São Paulo e no Rio de Janeiro.
Além disso, a Agência negocia com outros ministérios para ampliar a capacidade de testagem das amostras e teria prestado apoio às Vigilâncias Sanitárias locais.
Mais de 600 farmácias de manipulação e laboratórios farmacêuticos aptos à preparação de etanol farmacêutico, medicamento alternativo ao fomepizol, foram identificados pela Agência na tentativa de garantir o atendimento aos pacientes no menor tempo possível.