SP já teve outros casos de bebidas contaminadas com metanol; relembre

Segundo registros da imprensa à época, os casos aconteceram em 27 de dezembro de 1992, quando cerca de 50 pessoas foram ao Hospital Público de Diadema com sintomas de intoxicação, como dores de cabeça, náusea e problemas nos olhos. Eles consumiram uma bebida chamada “bombeirinho”, mistura de vodca com groselha.

Posteriormente, em 5 de janeiro, mais 110 pessoas foram ao mesmo hospital da cidade do Grande ABC, sendo que 28 delas ficaram internadas e três morreram. A quarta morte aconteceu no município vizinho de Santo André, onde o corpo de um operário foi achado na divisa de São Paulo e o Instituto Médico Legal detectou o metanol.



Cachaça e cerveja contaminadas

Em 1999, a Bahia registrou 35 mortes em 10 cidades. Na ocasião, os óbitos aconteceram por ingestão de cachaça contaminada com etanol.

Outro caso relacionado à contaminação de bebidas foi o da cerveja da marca Belorizontina, da Backer, em Minas Gerais. Na ocasião, 29 pessoas foram intoxicadas por dietilenoglicol, substância tóxica usada na fabricação de bebidas que vazou de um dos tanques de produção. Elas desenvolveram uma síndrome que causou insuficiência renal aguda. Desse total, dez pessoas morreram e 19 apresentaram sequelas graves.