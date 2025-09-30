Caso Epstein: brasileira relata abuso sexual iniciado aos 14 anos

Marina Lacerda durante sua participação no "Fantástico", em 28 de setembro de 2025 / Crédito: Reprodução/TV Globo

A trama em torno do bilionário Jeffrey Epstein, acusado de manter rede de exploração e tráfico sexual nos Estados Unidos, recebeu o relato de uma brasileira, que expôs suas experiências na mansão do empresário aos 14 anos. Hoje com 37 anos, Marina Lacerda relatou os abusos sofridos ao "Fantástico", da TV Globo, no último domingo, 28. Veja a seguir o que a vítima contou.

Caso Epstein: como começaram abusos contra brasileira? Segundo relato da vítima brasileira, o primeiro encontro com o magnata Jeffrey Epstein foi apresentado por sua colega como uma simples sessão de massagem em troca de dinheiro. "Ele tinha um quarto de massagem, um quarto escuro, sem janelas. Só tinha uma cama e uma prateleira cheia de cremes", contou em entrevista ao "Fantástico". A brasileira relata que Epstein ligou para sua amiga novamente e pediu para se encontrar com ela mais uma vez.