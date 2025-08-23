'Lista de clientes de Epstein não existe': o que disse Ghislaine Maxwell às autoridades dos EUA

Getty Images Ghislaine Maxwell negou muitas das teorias da conspiração que vêm surgindo sobre Jeffrey Epstein A mulher que foi parceira de conspiração e namorada do bilionário pedófilo Jeffrey Epstein disse às autoridades americanas que ela nunca presenciou nenhuma atitude inapropriada do presidente Donald Trump ou do ex-presidente Bill Clinton. O governo Trump tem sido pressionado a divulgar informações sobre o caso Epstein — já que o presidente teve no passado uma amizade com o bilionário.

Ghislaine Maxwell, que ajudava Epstein e está presa, deu uma entrevista ao procurador geral Todd Blanche em julho. Segundo dados revelados agora por Blanche, ela disse que não existe uma "lista de clientes" de Epstein. Muitos especulam que talvez exista uma "lista de clientes" — de pessoas famosas que teriam de alguma forma participado dos crimes praticados por Epstein. Mas isso nunca foi comprovado. O próprio Epstein morreu na prisão em 2019, enquanto aguardava julgamento por tráfico sexual. Maxwell também disse que as alegações de que o príncipe Andrew — irmão do rei Charles 3º — teria se relacionado com uma menor de idade na sua casa são "inconcebíveis". Ghislaine Maxwell vem tentando receber um perdão oficial de Trump. Ela é acusada de mentir às autoridades.

Após conversar com Blanche, Maxwell foi transferida de sua prisão na Flórida para outro local de segurança mínima, no Texas. O motivo da transferência não foi divulgado. Maxwell está cumprindo pena de 20 anos por participar de um esquema de tráfico sexual. Ela está com um recurso na Suprema Corte para reverter essa decisão. Seu advogado também pede que ela receba um perdão de Trump. A Casa Branca afirma que não há discussões em andamento para perdoar Maxwell.

Trump diz que brigou com Epstein em 2004. Ele acusa seus rivais políticos de usarem o caso politicamente contra seu governo. Mas mesmos políticos republicanos do seu próprio partido têm cobrado mais transparência sobre o caso Epstein. O que as novas declarações de Maxwell revelam Na transcrição da conversa, que tem mais de 300 páginas — incluindo vários trechos censurados —, Maxwell diz que, apesar de Trump e Epstein aparentarem ter relações amistosas em público, ela não acredita que eles fossem próximos.

"Eu nunca vi o presidente em nenhum tipo de ambiente de massagem", disse ela, em referência às massagens relatadas por algumas das vítimas de Epstein. "O presidente nunca se comportou de forma inapropriada com ninguém." "Nos momentos em que estive com ele, ele foi um cavalheiro em todos os sentidos." Ela disse não lembrar de Epstein ter recebido um bilhete de Trump pelo seu aniversário de 50 anos em 2023 — ao contrário do que foi noticiado recentemente pelo jornal Wall Street Journal.