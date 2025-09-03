Brasileira revela pela 1ª vez ter sido abusada sexualmente por Jeffrey Epstein quando era adolescente: 'Pior pesadelo'

EPA ATENÇÃO: Esse texto traz relatos de violência sexual Uma brasileira que relata ter sido vítima de violência sexual por Jeffrey Epstein — bilionário condenado por crimes sexuais e encontrado morto em uma prisão nos Estados Unidos em 2019 — revelou sua identidade e detalhes de sua história pela primeira vez.

Marina Lacerda, 37 anos, contou à rede ABC News ter sido vítima de Epstein desde os 14 anos de idade, quando vivia de forma precária na cidade de Nova York. "Quando ele tem alguém novo em sua vida, ele gosta de ver muito essa pessoa. Então eu fui lá algumas vezes e isso levou a, infelizmente, ele me forçar a fazer sexo com ele", relatou a brasileira, em entrevista publicada nesta quarta-feira (03/09). "Com Jeffrey Epstein, começa em algum lugar, mas depois termina com você fazendo sexo com ele, goste ou não disso." Também nesta quarta, Lacerda participou de uma entrevista coletiva com outras oito mulheres que acusam Epstein de abuso. O ato, que pediu a revelação de todos os documentos sobre o caso, aconteceu em frente ao Congresso americano, em Washington.

Segundo relatou Lacerda, quando ela tinha acabado de completar 14 anos e se dividia em três trabalhos para ajudar no sustento da família, uma amiga do bairro disse que era possível ganhar US$ 300 para fazer massagem em um cara. A partir daí, a adolecente passou a fazer parte de uma rede de meninas do bairro de Astoria, no distrito do Queens, em Nova York, recrutadas para ficar com Epstein em sua mansão na cidade. A brasileira diz ter recebido milhares de dólares "trabalhando" para Epstein nesse período, inclusive abandonando para sempre a escola. Ela acreditava que, aproximando-se dele, poderia ter melhores oportunidades.

"Foi do trabalho dos sonhos ao pior pesadelo", disse a brasileira em Washington. Até que, quando tinha aproximadamente 17 anos, foi dispensada pelo bilionário, que teria dito que ela já estava "velha demais". Lacerda já havia colaborado com as autoridades — sendo identificada nos processos judiciais como "vítima menor número 1" —, mas ainda não tinha tido sua identidade revelada.

Em 2008, ela relata que o FBI (a polícia federal americana) bateu à sua porta, buscando informações sobre Epstein. "Eu estava morando com colegas que tinham mais ou menos a minha idade, 17, 18 anos na época. E eu pensei: bem, tenho que ligar para Jeffrey." De acordo com ela, Epstein contratou um advogado para ela, que depois não ouviu falar mais sobre o assunto.