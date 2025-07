Trump na lista de Epstein? O que diz a Casa Branca

Reportagem do Wall Street Journal diz que o presidente foi informado em maio de que seu nome estava nos arquivos de Jeffrey Epstein.

O Wall Street Journal publicou que o presidente foi informado do fato pela procuradora-geral, Pam Bondi, durante uma reunião de rotina. E observou que aparecer nos documentos não era sinal de qualquer irregularidade por parte de Trump.

A Casa Branca reagiu à notícia de que o presidente americano, Donald Trump , foi informado em maio de que estava entre as centenas de nomes mencionados nos documentos do Departamento de Justiça relacionados a Jeffrey Epstein — o magnata financeiro acusado de comandar uma rede de tráfico sexual de menores, encontrado morto na prisão em 2019.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em resposta, um porta-voz da Casa Branca classificou a reportagem como "notícia falsa".

O governo Trump tem enfrentado uma pressão cada vez maior para divulgar mais informações sobre o caso Epstein — de quem Trump era amigo até, segundo o presidente, eles se desentenderem em 2004.

Durante a campanha para a presidência no ano passado, Trump prometeu divulgar esses arquivos sobre o criminoso sexual bem relacionado.

Mas, desde então, seus apoiadores ficaram frustrados com a maneira como o governo lidou com a questão, incluindo o fato de não ter entregado uma suposta "lista de clientes" de Epstein. Em comunicado no início deste mês, o Departamento de Justiça e o FBI, a polícia federal americana, disseram que não havia tal lista.