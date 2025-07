Trump ordena divulgação de mais informações sobre caso Epstein, fonte de pressão de seus próprios apoiadores

"Com base na quantidade absurda de publicidade dada a Jeffrey Epstein, solicitei à Procuradora-Geral Pam Bondi que produza todo e qualquer depoimento pertinente ao Grande Júri, sujeito à aprovação do Tribunal", disse Trump em uma publicação em sua rede social, a Truth Social, nesta quinta-feira (17/07).

Reuters Trump saiu em defesa da procuradora-geral Pam Bondi, que vem sendo pressionada pelos próprios apoiadores do republicano

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A procuradora-geral Pam Bondi publicou minutos depois: "Estamos prontos para fazer com que amanhã o revele as transcrições do grande júri."

Não está claro na postagem se Trump está autorizando a divulgação pública de documentos adicionais ou quando isso poderia ocorrer — embora tal ação normalmente exija a aprovação de um tribunal.

A ordem de Trump ocorre após dias de pressão constante de seus apoiadores exigindo mais informações sobre o caso Epstein.

Durante sua campanha no ano passado, Trump prometeu divulgar arquivos relacionados a Epstein, bilionário condenado por solicitar prostituição a uma menor de idade e depois encontrado morto na prisão em 2019 enquanto aguardava julgamento por acusações de tráfico sexual.