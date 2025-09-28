Anistia a Bolsonaro enfraqueceria democracia, diz Przeworski

Anistia a Bolsonaro seria "desastre", afirma cientista político citado em voto de Fux / Crédito: Cecília Bastos/ Jornal da USP

O cientista político Adam Przeworski, professor emérito da Universidade de Nova York e citado pelo ministro Luiz Fux durante voto contrário à condenação de Bolsonaro por golpe de estado, classificou como um “desastre” a hipótese de uma anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Em entrevista ao jornal O Globo, ele afirmou que a condenação do ex-presidente e de oficiais militares de alta patente por tentativa de golpe de Estado representa um marco para a democracia brasileira.



Ao comentar a menção feita por Fux, Przeworski disse não ver sentido na utilização de conceitos da ciência política para justificar a absolvição. “Acadêmicos definiram a democracia de maneiras distintas. Isso justifica as ações de Bolsonaro? Isso implica que ele não tentou um autogolpe?”, questionou.

Ele destacou ainda que sua própria obra poderia ter sido interpretada de forma inversa pelo ministro. “Punir atos antidemocráticos por chefes do Executivo ensina aos outros que seriam punidos por atos semelhantes e, assim, torna tais ações menos prováveis”, observou.

Risco de radicalização

Przeworski alertou que a punição de líderes que tentam golpes pode gerar uma reação de radicalização. Segundo ele, ao perceberem que podem ser punidos, dirigentes tenderiam a adotar medidas mais drásticas para se manter no poder caso fossem bem-sucedidos em uma ruptura institucional.



Ele citou o exemplo de Donald Trump nos Estados Unidos: processado criminalmente, mas não punido, o ex-presidente retornou ao poder e, segundo Przeworski, atua de forma “vingativa” contra a democracia.

Intervenção externa e resposta nacional

Na entrevista, o cientista político também comentou as sanções e restrições impostas pelos Estados Unidos ao Brasil. Para ele, embora as medidas tenham trazido prejuízos, acabaram estimulando uma unidade nacional contra a intervenção estrangeira, em cenário comparado por ele ao da ditadura militar de 1964.

Przeworski avaliou que as ações do atual governo Trump não têm consistência estratégica. “Trump reage por instinto. Fica irritado quando é derrotado, mas logo desiste e passa para outra coisa. Não acho que tenha uma grande estratégia para o Brasil”, disse.

