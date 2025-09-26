Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Relator de representação contra Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética diz que será 'imparcial'

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Delegado Marcelo Freitas (União-MG), relator da representação contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) no Conselho de Ética, afirmou que irá "trabalhar com a imparcialidade necessária", mesmo sendo apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Eventual manifestação de apoio ou não ao então presidente Jair Bolsonaro em hipótese alguma vai gerar suspeição ou impedimento do processo", disse Freitas.

Segundo o parlamentar, ele pretende encurtar a tramitação do processo ao máximo possível. "Pretendemos concluir o processo no Conselho de Ética de maneira célere. É uma deliberação do nosso presidente (da Câmara), Hugo Motta (Republicanos-PB)", afirmou.

Freitas foi escolhido pelo presidente do Conselho de Ética, Fabio Schiochet (União-SC), nesta sexta-feira, 26, para ser o relator do caso contra Eduardo. O anúncio foi feito em entrevista à Rádio Eldorado.

Segundo Schiochet, o caso contra Eduardo deverá ser votado no Conselho de Ética até o fim do ano. Freitas disse que pretende concluir o processo, "no mais tardar", no começo de dezembro.

Freitas foi vice-líder do governo de Bolsonaro. Recentemente, o deputado votou a favor a proposta de emenda à Constituição (PEC) da Blindagem, da anistia aos envolvidos no 8 de Janeiro, da sustação da ação penal do colega parlamentar Alexandre Ramagem (PL-RJ), acusado de fazer parte do plano que tentou um golpe de Estado no País, e contra a prisão de Chiquinho Brazão (sem partido-RJ), acusado de ser o mandante da ex-vereadora do Rio Marielle Franco.

Em discursos no plenário da Câmara, Freitas já disse que há uma "perseguição" do Supremo Tribunal Federal (STF) a Bolsonaro e que o ministro da Corte Alexandre de Moraes "rasga diariamente" a Constituição.

