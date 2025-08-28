Vítima de sequestro foge e entra em viatura em posto de combustível de MG

O sequestrador foi preso em flagrante pelos crimes de estupro, ameaça e sequestro e cárcere privado / Crédito: Reprodução / Redes Socias

Uma mulher que havia sido estuprada e estava sendo sequestrada pelo ex-companheiro conseguiu saltar do carro e pedir socorro aos policiais militares. A cena foi flagrada por câmeras de um posto de combustíveis, localizado em Corinto, no interior de Minas Gerais. LEIA MAIS | HGF inaugura espaço de atendimento às vítimas de violência de gênero

