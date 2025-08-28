Vítima de sequestro foge e entra em viatura em posto de combustível de MG

Vítima de sequestro foge e entra em viatura em posto de combustível de MGA mulher foi salva por uma viatura da PM, após ter sido estuprada e sequestrada pelo ex-companheiro - preso em flagrante pelos crimes de estupro, ameaça e sequestro e cárcere privado
Uma mulher que havia sido estuprada e estava sendo sequestrada pelo ex-companheiro conseguiu saltar do carro e pedir socorro aos policiais militares. A cena foi flagrada por câmeras de um posto de combustíveis, localizado em Corinto, no interior de Minas Gerais.
O vídeo mostra a vítima e o agressor em um carro que chega no posto para abastecer. Aparentemente, ambos não contavam que uma equipe da Polícia Militar (PM) iria chegar momentos depois.
Nas imagens capturadas, a mulher parece ficar apreensiva ao notar a aproximação da viatura. Ao perceber a presença policial perto do automóvel, o agressor entra no carro, mas não consegue impedir a mulher de abrir a porta, correr e entrar na viatura da PM.
Em seguida, nas cenas aparecem os policiais militares rapidamente imobilizando o homem. Segundo a apuração do G1, o capitão Márcio Brandão informou que a mulher, de 28 anos, foi sequestrada pelo ex-companheiro, de 35 anos, na cidade de Conceição do Mato Dentro, em Minas Gerais.
Ele teria a ameaçado com faca e obrigado ela a entrar no veículo, que seguia para o município de Joaquim Felício, no estado de Minas Gerais.
Depois de ter sido levado para a delegacia da Polícia Civil, o homem foi preso em flagrante pelos crimes de estupro, ameaça e sequestro e cárcere privado.