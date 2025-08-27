Vítima de trabalho infantil e análogo a escravidão por 27 anos é indenizada em R$ 70 mil no Ceará

Justiça do Trabalho de São Paulo condenou um casal a pagar R$ 800 mil a uma trabalhadora doméstica que foi mantida por 30 anos em regime de trabalho análogo à escravidão / Crédito: ILUSTRAÇÃO

Uma vítima receberá indenização pela submissão a trabalho análogo à escravidão e trabalho infantil, fixando o valor de R$ 70 mil e R$ 5 mil por danos morais adicionais devido à ausência de proteção à maternidade em episódios de doença do filho. A decisão foi da Justiça do Trabalho do Ceará, do dia 18 de agosto. A juíza condenou a empregadora, do município do Crato, a pagar as devidas indenizações e os custos do processo.

O POVO obteve acesso ao processo do caso com depoimentos que relatam uma situação de trabalho infantil que começou aos 10 anos de idade. A vítima, sob a ordem da própria avó, foi colocada para trabalhar em uma residência cuidando de outras crianças, da casa e de uma fábrica de biscoitos. Os depoimentos mostram o acumulo de três funções, a de babá, de doméstica, durante o dia, e a da fábrica de biscoitos, no período da noite. A empresa era localizada na própria residência. Os valores provenientes das atividades não eram repassados para a vítima, mas para a avó. A defesa alegou a tese do "como se fosse da família", que não foi aceita pela Justiça. Além de morar em um "quartinho dos fundos" da residência, ela também foi privada de estudar. Somente aos 17 anos, ela iniciou as atividades escolares, o que mostrou, no processo, a diferenciação da realidade dela para a das crianças da família, que atualmente constituíram as profissões de advogada e outra de contadora.

"A Reclamante, ao contrário dos filhos da Reclamada (uma advogada e outra contadora), teve seu direito à educação cerceado, como demonstrado pelo fato de ter iniciado os estudos tardiamente (aos 15 anos) e não ter concluído o ensino fundamental, apesar de ter sido matriculada pelo esposo da Reclamada. A discrepância de tratamento em relação às crianças "de sangue" da família é um forte indicativo de que a Reclamante era vista e tratada como mão de obra barata e disponível, e não como um membro da família em igualdade de condições", descreve a decisão. A denúncia ainda envolve cerceamento do convívio familiar, agressões física e psicológica, estas últimas sem provas robustas. Além de acidentes por queimadura, pelo manuseio de bandejas quentes. O salário era menor que o mínimo admitido pelo estado brasileiro. Aos 17 anos com o nascimento do primeiro filho, ela conseguiu sair da casa da família e passou a morar com o pai da criança e em seguida começou a trabalhar somente na fábrica. A vítima teve um segundo filho. Em ambas as gestações, ela não recebeu salário-maternidade. Hoje, a vítima tem por volta de 40 anos.

Trabalhadora teve descontos salariais mesmo justificando faltas No ano de 2024 a trabalhadora, adulta, recebeu apenas R$ 100, mesmo justificando as faltas por problemas de saúde dos filhos. Ela foi informada pela filha da proprietária da fábrica, que é contadora, que seriam realizados os descontos. "Explicava os descontos e que não haveria pagamento mesmo com faltas justificadas por acompanhar filho doente no hospital", relata o documento. "A não anotação da CTPS no segundo período contratual, impossibilitando o acesso da reclamante ao auxílio doença nos episódios de doença do seu filho e, o que é pior, gerando descontos indevidos no salário desta em razão das faltas, viola direitos fundamentais e causa evidente dano moral à

trabalhadora, que se vê desamparada em um período de extrema vulnerabilidade", descreve a juíza do trabalho Giselle Bringel de Oliveira Lima David.