Adolescente é morto a tiros e duas pessoas saem feridas no Bom Jardim, em Fortaleza

Não há registro de prisões relacionadas ao crime
Jéssika Sisnando
Jéssika Sisnando
Um adolescente de 17 anos de idade foi morto a tiros e outras duas pessoas saíram feridas na ação, no Bom Jardim, em Fortaleza, no sábado, 16. A informação foi confirmada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS)

Conforme o órgão, o adolescente foi socorrido a uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos. As outras duas pessoas feridas sobreviveram e estavam sob atendimento médico. 

"A Polícia Militar do Ceará (PMCE), a Polícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foram acionados para a ocorrência. O caso está a cargo da 2ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (2ª DHPP)", informou a SSPDS. 

Não há registro de prisões relacionadas ao crime. 

