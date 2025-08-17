Adolescente é morto a tiros e duas pessoas saem feridas no Bom Jardim, em Fortaleza

Um adolescente de 17 anos de idade foi morto a tiros e outras duas pessoas saíram feridas na ação, no Bom Jardim, em Fortaleza, no sábado, 16. A informação foi confirmada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Conforme o órgão, o adolescente foi socorrido a uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos. As outras duas pessoas feridas sobreviveram e estavam sob atendimento médico.