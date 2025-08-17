Morte de duas professoras e uma universitária abala comunidade escolar em Ilhéus

Caso das duas professoras e da universitária mortas em Ilhéus segue sob investigação da Polícia Civil / Crédito: Reprodução/ Redes sociais

O desaparecimento de três mulheres em Ilhéus, no sul da Bahia, terminou em tragédia e provocou comoção na cidade. Duas professoras da rede municipal e uma universitária foram encontradas mortas na manhã de sábado, 16, em uma área de vegetação próxima à Praia dos Milionários, um dos pontos turísticos mais conhecidos do município.

As vítimas foram identificadas como Alexsandra Oliveira Suzart, 45, Maria Helena do Nascimento Bastos, 41, e a filha dela, Mariana Bastos da Silva, 20. Alexsandra e Maria Helena lecionavam na rede municipal, em turmas de alfabetização e ensino fundamental. Já Mariana cursava ensino superior e manifestava interesse em atuar na área de estética.

