Polícia Civil prende 4 suspeitos no Vicente Pinzón; total chega a 71 em 40 dias

Polícia Civil prende 4 suspeitos no Vicente Pinzón; total chega a 71 em 40 diasOperações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) miraram em integrantes de organização criminosa ligados a homicídios e tráfico de drogas
A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) prendeu 71 pessoas por envolvimento direto em crimes no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza, nos últimos 40 dias. As operações foram coordenadas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e fazem parte de ações integradas da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).
Nesta terça-feira, 12, outros quatro homens foram capturados por força de mandados de prisão preventiva pelo crime de integrar organização criminosa. Entre eles:
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
- Um homem de 31 anos, com passagem por tráfico de drogas;
- Outro, de 27 anos, com antecedentes por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas;
- Um terceiro, de 28 anos, preso por roubo a pessoa e tráfico de drogas;
- E um jovem de 20 anos, com antecedentes por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.
Todos foram encaminhados ao DHPP e permanecem à disposição da Justiça.
Ligação com crimes graves
Segundo a Polícia Civil, os investigados têm ligação com homicídios, tráfico de drogas e participação em organização criminosa. Além das prisões, as equipes apreenderam armas de fogo, drogas, munições e placas balísticas.
De acordo com dados da SSPDS, 50 pessoas foram presas no Vicente Pinzón apenas no mês de julho deste ano, número 29 maior que o registrado no mesmo mês de 2024. Já entre os dias 1º e 11 de agosto, 21 pessoas foram capturadas, representando um aumento de 17 prisões em relação ao mesmo período do ano passado.
As operações fazem parte das diretrizes da SSPDS para combater de forma contínua a criminalidade nos bairros que compõem a Área Integrada de Segurança 1 (AIS 1) de Fortaleza.
Denúncias
A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.
Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
DHPP: (85) 3101-7474
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br