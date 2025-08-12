Polícia Civil prende 4 suspeitos no Vicente Pinzón; total chega a 71 em 40 dias

Operações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) miraram em integrantes de organização criminosa ligados a homicídios e tráfico de drogas

Nesta terça-feira, 12, outros quatro homens foram capturados por força de mandados de prisão preventiva pelo crime de integrar organização criminosa. Entre eles:

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) prendeu 71 pessoas por envolvimento direto em crimes no bairro Vicente Pinzón , em Fortaleza , nos últimos 40 dias. As operações foram coordenadas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e fazem parte de ações integradas da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

- Um homem de 31 anos, com passagem por tráfico de drogas;

- Outro, de 27 anos, com antecedentes por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas;

- Um terceiro, de 28 anos, preso por roubo a pessoa e tráfico de drogas;

- E um jovem de 20 anos, com antecedentes por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Todos foram encaminhados ao DHPP e permanecem à disposição da Justiça.

Ligação com crimes graves



Segundo a Polícia Civil, os investigados têm ligação com homicídios, tráfico de drogas e participação em organização criminosa. Além das prisões, as equipes apreenderam armas de fogo, drogas, munições e placas balísticas.

De acordo com dados da SSPDS, 50 pessoas foram presas no Vicente Pinzón apenas no mês de julho deste ano, número 29 maior que o registrado no mesmo mês de 2024. Já entre os dias 1º e 11 de agosto, 21 pessoas foram capturadas, representando um aumento de 17 prisões em relação ao mesmo período do ano passado.