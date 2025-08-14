15 de agosto é feriado: veja o que abre e fecha em Belém

15 de agosto é feriado: veja o que abre e fecha em BelémO Dia da Adesão do Pará à Independência, celebrado na sexta-feira, 15 de agosto, altera funcionamento de comércio e serviços na capital do Pará
Nesta sexta-feira, 15 de agosto, é feriado estadual da Adesão do Pará à Independência. Sua celebração e altera o funcionamento de shoppings, órgãos públicos, serviços e atrações turísticas em Belém.
A seguir, entenda a razão do feriado e o que abre e o que fecha na capital paraense, conforme apuração do g1 Pará.
O que é o feriado da Adesão do Pará
O Dia da Adesão do Pará à Independência marca a data em que a então Província do Grão-Pará reconheceu oficialmente a independência do Brasil, em 15 de agosto de 1823, quase um ano após o ato proclamado por Dom Pedro I.
Na época, Belém mantinha fortes laços com Portugal devido à proximidade marítima e à influência política da elite lusitana.
Somente após pressão popular e articulações políticas, as autoridades locais assinaram, no Palácio Lauro Sodré, o documento que oficializou a adesão.
15 de agosto: que abre e o que fecha em Belém Pará
Espaços de lazer e centro histórico
No feriado, atrações culturais e áreas verdes funcionarão em horários especiais. Confira o horário de cada um:
- Parque Estadual do Utinga “Camillo Vianna”: sexta, 15, a domingo, 17, 6h às 17h.
- Estação das Docas: sexta, 15, e sábado, 16, 10h à 1h; domingo, 17, até 0h.
- Mangal das Garças: 8h às 18h.
- Espaço São José Liberto: 10h às 14h.
- Museus e Memoriais do Estado: 9h às 17h (MEP fechado para obras).
- Parque da Residência: 9h às 17h.
- Parque da Cidade: 8h às 22h.
- Porto Futuro: 6h às 22h.
- Theatro da Paz: com visitas guiadas, 9h às 12h e 14h às 17h.
- Parque Cemitério Soledade: 9h às 17h.
Comércio e supermercados
Segundo o Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém (Sindilojas), as lojas de rua abrirão das 8h às 18h e as de shoppings das 11h às 21h.
Já a Associação Paraense de Supermercados (ASPAS) informou que o funcionamento será normal, com horários definidos por cada unidade
Funcionamento dos órgãos públicos
O decreto estadual n.º 4.464, de fevereiro de 2025, determina que sexta-feira, 15, é feriado para a Administração Pública Direta e Indireta, sem prejuízo dos serviços essenciais.
As Estações Cidadania em Belém, Ananindeua, Tucuruí, Itaituba, Marabá e Santarém não abrirão, retomando na segunda-feira, 18.
As Usinas da Paz também não funcionarão no feriado, reabrindo no sábado, 16.
Shopping centers
Todos os shoppings de Belém funcionarão em horários diferenciados. Confira:
Metrópole Ananindeua
- Lojas e quiosques: 12h às 22h
- Praça de alimentação: 12h às 22h
- Academia: 9h às 15h
Castanheira
- Lojas: 11h às 21h
- Praça de alimentação: 11h às 22h
- Supermercado: 8h às 21h
Bosque Grão-Pará
- Lojas: 11h às 21h
- Praça de alimentação: 11h às 22h
- Restaurantes: 11h às 23h
Pátio Belém
- Lojas: 11h às 21h
- Praça de alimentação: 11h às 22h
- Academia: 8h às 17h
Parque Shopping Belém
- Lojas: 11h às 21h
- Praça de alimentação e lazer: 10h às 22h
Boulevard Belém
- Lojas: 11h às 21h
- Praça de alimentação: 11h às 22h
- Restaurantes: até 0h
Saúde e hospitais
Hospitais e prontos-socorros também seguirão horários variados de funcionamento no feriado desta sexta-feira, 15, em Belém (PA). Confira cada um:
- Hospital da Mulher do Pará: pronto atendimento ginecológico 24h e internações agendadas.
- Hospital Regional Abelardo Santos: funcionamento normal.
- Hospital Regional Público da Transamazônica (Altamira): sem consultas no feriado; retorna sábado, 16.
- Hospital Regional Público de Castanhal: apenas setor ambulatorial fechado.
- Pronto-Socorro Dr. Roberto Macedo: atendimento normal de urgência e emergência.
- Unidades de referência em Belém: fechadas, exceto CAPS 24h e UBS da Pedreira (urgência).
- Hospital Regional de Oriximiná Menino Jesus: apenas setores essenciais funcionando no feriado.
- Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR): fechado no feriado.
Serviços essenciais
Saiba os horários de outros serviços:
- Hemopa: 7h30min às 17h.
- Equatorial Pará: agências e postos de reciclagem fechados; atendimento retorna sábado, 16.
- Cosanpa: lojas fechadas; atendimento pelo telefone 0800 0195 195, WhatsApp (91) 3122-7194 e chat no site oficial.