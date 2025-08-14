15 de agosto é feriado: veja o que abre e fecha em Belém

No feriado de 15 de agosto, em Belém, alguns serviços, espaços de lazer, órgãos públicos e shopping centers terão funcionamento alterado. / Crédito: Reprodução/Senado Federal

Nesta sexta-feira, 15 de agosto, é feriado estadual da Adesão do Pará à Independência. Sua celebração e altera o funcionamento de shoppings, órgãos públicos, serviços e atrações turísticas em Belém. A seguir, entenda a razão do feriado e o que abre e o que fecha na capital paraense, conforme apuração do g1 Pará.

15 de agosto: que abre e o que fecha em Belém Pará Espaços de lazer e centro histórico No feriado, atrações culturais e áreas verdes funcionarão em horários especiais. Confira o horário de cada um:

Parque Estadual do Utinga “Camillo Vianna”: sexta, 15, a domingo, 17, 6h às 17h.



sexta, 15, a domingo, 17, 6h às 17h. Estação das Docas: sexta, 15, e sábado, 16, 10h à 1h; domingo, 17, até 0h.



sexta, 15, e sábado, 16, 10h à 1h; domingo, 17, até 0h. Mangal das Garças: 8h às 18h.



8h às 18h. Espaço São José Liberto: 10h às 14h.



10h às 14h. Museus e Memoriais do Estado: 9h às 17h (MEP fechado para obras).



9h às 17h (MEP fechado para obras). Parque da Residência: 9h às 17h.



9h às 17h. Parque da Cidade: 8h às 22h.



8h às 22h. Porto Futuro: 6h às 22h.



6h às 22h. Theatro da Paz: com visitas guiadas, 9h às 12h e 14h às 17h.



com visitas guiadas, 9h às 12h e 14h às 17h. Parque Cemitério Soledade: 9h às 17h.

Comércio e supermercados Segundo o Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém (Sindilojas), as lojas de rua abrirão das 8h às 18h e as de shoppings das 11h às 21h.

Já a Associação Paraense de Supermercados (ASPAS) informou que o funcionamento será normal, com horários definidos por cada unidade

Funcionamento dos órgãos públicos O decreto estadual n.º 4.464, de fevereiro de 2025, determina que sexta-feira, 15, é feriado para a Administração Pública Direta e Indireta, sem prejuízo dos serviços essenciais. As Estações Cidadania em Belém, Ananindeua, Tucuruí, Itaituba, Marabá e Santarém não abrirão, retomando na segunda-feira, 18.