Dia de Iemanjá: entenda a celebração em Fortaleza no dia 15 de agosto

Com celebrações em diferentes datas, Dia de Iemanjá em Fortaleza acontece em 15 de agosto com direito a cortejo e entrega de oferendas; confira

Também considerado o dia de Nossa Senhora da Assunçã o, 15 de agosto é a data de celebração do Dia de Iemanjá em Fortaleza, com a tradicional festa e cortejo realizados em diferentes praias da capital cearense.

Triste com a situação, Iemanjá largou seu esposo e apaixonou-se pelo rei Okerê, casando-se com ele. Porém, após ficar bêbado, Okerê zombou dos seios de Iemanjá e ela decidiu fugir, usando a poção de seu pai para escapar do novo marido.

A orixá pediu ajuda ao filho Xangô, que enviou um raio para partir a montanha e finalmente permitiu que o rio seguisse livre, encontrando-se com o oceano e tornando Iemanjá a rainha do mar.

Na canção “Iemanjá, Rainha do Mar”, interpretada por Maria Bethânia, a cantora pergunta: “Qual é o seu dia, Nossa Senhora? É dia 2 de fevereiro, quando, na beira da praia, eu vou me abençoar”.

Reinventado em outro continente, o culto a Iemanjá chega ao Brasil com uma celebração envolta de cheiros, sons, sabores e visualidades numa festa cujo elemento indispensável é a celebração à orixá. No país, as comemorações acontecem em diferentes datas, dependendo da cidade.

Já em 8 de dezembro, Iemanjá é celebrada em Belém, no Pará, em João Pessoa, na Paraíba e em Praia Grande, São Paulo, com Nossa Senhora da Conceição.

O dia 15 de agosto é reservado para as festas no Rio de Janeiro e no Ceará, onde são realizadas as Festas de Iemanjá junto às comemorações à Nossa Senhora da Glória e Nossa Senhora da Assunção, respectivamente.

A escolha das datas não é aleatória, já que o dia de Iemanjá sempre acompanha o culto à outra figura feminina divinizada, no caso Maria, que ganha diferentes títulos de acordo com os episódios de aparição.

Com a popularização dos festejos que foram ganhando cada vez mais adesão, a Festa de Iemanjá em Fortaleza foi inscrita no Livro de Celebrações como patrimônio cultural da cidade pela Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Secutfor) por meio do decreto n.º 14.262.

Esse processo de patrimonialização atendia uma demanda já anunciada por grupos sociais que organizam a festa anualmente, como a União Espírita de Umbanda (Uecum), que havia protocolado o registro em outubro de 2011.

Festa de Iemanjá em Fortaleza: Quando e onde acontece?

Em 2025, a 13ª Festa de Iemanjá em Fortaleza acontece no Aterro da Praia de Iracema, entre os dias 13 e 15 de agosto. As festividades incluem rituais religiosos, apresentações culturais, feira de economia criativa e gastronômica, e a tradicional entrega de oferendas ao mar.

13ª Feste de Iemanjá em Fortaleza acontece nos dias 13 e 14 de agosto no Aterro da Praia de Iracema Crédito: FERNANDA BARROS

A abertura oficial da edição, no dia 14 de agosto, é precedida, no dia 13, por uma abertura cultural no Centro Cultural Belchior, com apresentação de Patrícia Adjokè, das 17h às 18h.

A festa é organizada pelo Fórum Permanente do Povo de Terreiro do Ceará (Pró Terreiro), em articulação com instituições e coletivos que representam as tradições afro-brasileiras e as culturas populares.

Confira a seguir a programação para os dias 14 e 15 de agosto.

14/08 – Abertura oficial no palco principal

18h às 18h50 — Falas institucionais pelos representantes

18h50 às 19h25 — Apresentação cultural: Coco das goiabeiras Rainha do Mar

19h30 — Abertura dos trabalhos e Gira em homenagem a Iemanjá

15/08 – Programação Principal

Manhã – Apresentações Culturais

09h00 às 09h35 — Toque de Senzala

09h35 às 10h10 — Boi Canarinho

10h10 às 10h45 — Afrokaos

10h45 às 11h20 — Batuque de Aruanda

11h20 às 12h00 — Vozes da Umbanda

Tarde – Momentos Institucionais & Rituais