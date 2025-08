15 de agosto é feriado em Fortaleza; saiba o que o dia significa

No dia 15 de agosto é celebrada Nossa Senhora da Assunção, que é homenageada em ponto histórico de Fortaleza / Crédito: Fabio Lima/Aurélio Alves/O POVO

Apesar de não ter feriados nacionais em agosto, os fortalezenses têm o dia de sua padroeira neste mês, considerado feriado municipal. A efeméride também tem importância para os praticantes da umbanda e se relaciona com a história da cidade de Fortaleza. Entenda o que significa o dia 15 de agosto em Fortaleza.



Qual é o feriado do dia 15 de agosto em Fortaleza? O dia 15 de agosto é feriado em Fortaleza em alusão a Nossa Senhora de Assunção, padroeira da cidade. Este ano será um feriado prolongado, já que caiu em uma sexta-feira. Foi estabelecida por decreto municipal da lei 8795 de 28 de novembro de 2003. O evento católico "Caminhada com Maria" foi incluído no calendário oficial do município em alusão ao dia festivo. Outras cidades também comemoram o feriado: Caucaia;



Aquiraz;



Nova Russas; e



O que significa o dia de Nossa Senhora da Assunção? A assunção de Nossa Senhora, mãe de Jesus, é considerada um dogma de fé da Igreja Católica. Ou seja, acredita-se que o corpo de Maria ascendeu aos céus após o fim de sua vida terrena. Foi decretado pelo papa Pio XII na constituição apostólica Munificentissimus Deus: “... Pronunciamos, declaramos e definimos ser dogma divinamente revelado que: a imaculada edifica sempre virgem Maria, terminado o curso da vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celestial". Estrutura militar da cidade foi nomeada em homenagem à santa A imagem da santa também está presente em pontos históricos de Fortaleza. Um dos pontos que deu início a história da capital foi o forte Nossa Senhora da Assunção, no centro.