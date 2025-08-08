15 de agosto é dia de N. Sra. da Assunção; saiba origem do feriado

Nossa Senhora da Assunção é a padroeira de Fortaleza (CE). Em sua celebração, a capital cearense tem feriado no dia 15 de agosto / Crédito: Fabio Lima/ O POVO

O dia 15 de agosto é celebrado em diversos países do mundo como a Solenidade da Assunção de Nossa Senhora. No Ceará, especialmente em Fortaleza, a devoção à Assunção de Maria é profundamente enraizada. A santa é padroeira da Capital desde os tempos coloniais.

O que celebra o dia de Nossa Sra. da Assunção? De acordo com a tradição cristã, trata-se do momento em que a Virgem Maria, mãe de Jesus Cristo, foi levada ao céu em corpo e alma. A doutrina, elevada a dogma pela Igreja Católica em 1950, baseia-se na convicção de que Maria, por estar livre do pecado original, não passou pela corrupção da morte como os demais seres humanos. Dia de Nossa Senhora Rainha: CONHEÇA história, origem do nome, oração e mais

A festa religiosa é antiga: sua origem remonta ao século V, mas se tornou mais presente na liturgia católica a partir do século VI.

Com o tempo, a data ganhou relevância teológica e espiritual, sendo considerada uma das mais importantes do calendário. Assunção de Maria aos céus: o que diz a doutrina Segundo a Constituição Apostólica Munificentissimus Deus, proclamada pelo Papa Pio XII, “a Imaculada Mãe de Deus, terminado o curso de sua vida terrena, foi elevada à glória celeste em corpo e alma”. Isso significaria que Maria, por sua concebida santidade única, antecipou a ressurreição prometida a todos os justos no fim dos tempos.

Para a doutrina, a carne de Maria compartilha da mesma natureza da carne de Cristo. Assim, sendo Mãe de Deus e livre do pecado, sua glorificação é vista como coerente com sua missão divina. Além disso, a ausência de qualquer relíquia corporal da Virgem nas tradições cristãs reforçaria a crença em sua assunção completa.