15 de agosto é dia de N. Sra. da Assunção; saiba origem do feriado

15 de agosto é dia de N. Sra. da Assunção; saiba origem do feriadoCelebração católica honra a elevação de Maria aos céus em corpo e alma; em Fortaleza, data tem raízes históricas e mobiliza milhares de fiéis
O dia 15 de agosto é celebrado em diversos países do mundo como a Solenidade da Assunção de Nossa Senhora.
No Ceará, especialmente em Fortaleza, a devoção à Assunção de Maria é profundamente enraizada. A santa é padroeira da Capital desde os tempos coloniais.
O que celebra o dia de Nossa Sra. da Assunção?
De acordo com a tradição cristã, trata-se do momento em que a Virgem Maria, mãe de Jesus Cristo, foi levada ao céu em corpo e alma.
A doutrina, elevada a dogma pela Igreja Católica em 1950, baseia-se na convicção de que Maria, por estar livre do pecado original, não passou pela corrupção da morte como os demais seres humanos.
A festa religiosa é antiga: sua origem remonta ao século V, mas se tornou mais presente na liturgia católica a partir do século VI.
Com o tempo, a data ganhou relevância teológica e espiritual, sendo considerada uma das mais importantes do calendário.
Assunção de Maria aos céus: o que diz a doutrina
Segundo a Constituição Apostólica Munificentissimus Deus, proclamada pelo Papa Pio XII, “a Imaculada Mãe de Deus, terminado o curso de sua vida terrena, foi elevada à glória celeste em corpo e alma”.
Isso significaria que Maria, por sua concebida santidade única, antecipou a ressurreição prometida a todos os justos no fim dos tempos.
Para a doutrina, a carne de Maria compartilha da mesma natureza da carne de Cristo. Assim, sendo Mãe de Deus e livre do pecado, sua glorificação é vista como coerente com sua missão divina.
Além disso, a ausência de qualquer relíquia corporal da Virgem nas tradições cristãs reforçaria a crença em sua assunção completa.
Devoção no Ceará: Nossa Senhora da Assunção em Fortaleza
Missionários jesuítas, ao evangelizar os povos indígenas e colonos portugueses, difundiram o culto mariano na região.
No século XVII, já havia registro do fortalecimento dessa devoção, que se consolidou com o crescimento da cidade.
A data é feriado municipal em Fortaleza e um dos principais marcos do calendário religioso local. Milhares de fiéis prestam homenagens à padroeira, reafirmando a fé católica como parte da identidade cultural da cidade.
Caminhada com Maria: fé, tradição e multidão
Desde 2003, Fortaleza realiza anualmente a Caminhada com Maria, um dos maiores eventos religiosos do Brasil.
A procissão acontece no próprio dia 15 de agosto e reúne milhares de devotos em um percurso de 12 quilômetros, que vai do bairro Vila Velha até a Catedral Metropolitana, no Centro.
Durante o trajeto, os fiéis caminham ao som de orações, cânticos e a recitação do rosário. Ao chegar à Catedral, acontece a coroação da imagem de Nossa Senhora da Assunção.
Em 2015, o evento foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).