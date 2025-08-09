Youtuber denuncia 'adultização' de menores de idade em vídeo; entenda caso

Até o momento a publicação do humorista conta com mais de 17 milhões de visualizações e cerca de 150 mil comentários no YouTube. / Crédito: Reproduão/Youtube (Felca)

Um vídeo-denúncia publicado pelo youtuber e humorista conhecido como Felca gerou repercussões nas redes sociais. Publicado nessa quarta-feira, 6, a postagem denuncia a exploração de menores de idade para criação de conteúdos nas redes sociais. VEJA TAMBÉM | Exposição de crianças nas e às redes sociais exige limites e cuidados

Vídeo de Felca expõe casos de 'adultização' e sexualização O vídeo publicado no canal de YouTube de Felca há dois dias já conta com mais de 17 milhões de visualizações até a publicação desta matéria. No material, o youtuber expõe como a busca por monetização leva à produção de conteúdo inadequado, passando de "adultização", para a denúncia de crimes graves, onde pais expõem e exploram seus filhos. Um dos casos centrais mostrados pelo humorista é o de Bel para Meninas, o qual teve repercussão nacional em 2020. Felca cita suposto comportamento dos pais da criança em submetê-la a situações vexatórias em busca de engajamento. Esse cenário levou a um movimento massivo de proteção, com órgãos de defesa de menores e processos para a remoção da guarda.

A denúncia também é direcionada a uma adolescente que, segundo Felca, tinha conteúdos íntimos vendidos pela própria mãe para uma rede de pedófilos no Telegram e outras plataformas. No vídeo, o humorista cita também o caso de Hytalo Santos, de 28 anos, e uma adolescente de 17 anos, que eram inseridos em um "reality show de férias com ex", conforme apuração do youtuber, com um ambiente que propiciava a sexualização dos menores.