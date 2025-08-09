Youtuber denuncia 'adultização' de menores de idade em vídeo; entenda caso

Youtuber denuncia 'adultização' de menores de idade em vídeo; entenda casoA publicação que viralizou nas redes sociais, com mais de 17 milhões de visualizações no YouTube, denuncia perfis suspeitos de adultização e sexualização de crianças
Um vídeo-denúncia publicado pelo youtuber e humorista conhecido como Felca gerou repercussões nas redes sociais. Publicado nessa quarta-feira, 6, a postagem denuncia a exploração de menores de idade para criação de conteúdos nas redes sociais.
VEJA TAMBÉM | Exposição de crianças nas e às redes sociais exige limites e cuidados
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Intitulado “adultização”, o vídeo com quase 50 minutos de duração denuncia a conduta de influenciadores como Hytalo Santos, o qual teve a conta do Instagram desativada após polêmica.
Felca denuncia 'adultização' de menores de idade
O youtuber explica o que é adultização logo no início de seu vídeo. Ele a descreve como o fenômeno em que "crianças falam e agem como adulto".
O vídeo destaca que o fenômeno se torna um problema maior quando os pais, em sua busca por monetização, expõem os filhos e produzem conteúdo com eles, com caráter de adultização ou até mesmo de sexualização.
Vídeo de Felca expõe casos de 'adultização' e sexualização
O vídeo publicado no canal de YouTube de Felca há dois dias já conta com mais de 17 milhões de visualizações até a publicação desta matéria.
No material, o youtuber expõe como a busca por monetização leva à produção de conteúdo inadequado, passando de "adultização", para a denúncia de crimes graves, onde pais expõem e exploram seus filhos.
Um dos casos centrais mostrados pelo humorista é o de Bel para Meninas, o qual teve repercussão nacional em 2020. Felca cita suposto comportamento dos pais da criança em submetê-la a situações vexatórias em busca de engajamento. Esse cenário levou a um movimento massivo de proteção, com órgãos de defesa de menores e processos para a remoção da guarda.
>> Quer receber mais notícias? Confira o canal do O POVO no WhatsApp
A denúncia também é direcionada a uma adolescente que, segundo Felca, tinha conteúdos íntimos vendidos pela própria mãe para uma rede de pedófilos no Telegram e outras plataformas.
No vídeo, o humorista cita também o caso de Hytalo Santos, de 28 anos, e uma adolescente de 17 anos, que eram inseridos em um "reality show de férias com ex", conforme apuração do youtuber, com um ambiente que propiciava a sexualização dos menores.
Felca chama o conteúdo de Hytalo Santos explorando crianças de “circo macabro”, em que uma das adolescentes era exibida desde seus 12 anos.
Youtuber diz ter denunciado perfis suspeitos
Diante da gravidade, Felca formalizou uma denúncia à polícia de todo o material levantado, com o boletim de ocorrência sendo exibido no vídeo. O youtuber processou cerca de 200 perfis por difamação.
Além disso, ele destaca que toda a monetização do vídeo será doada para instituições que ajudam crianças vítimas de abuso.
Repercussão do vídeo de Felca na internet
Após reverberação do vídeo, o influenciador paraibano Hytalo Santos teve conta no Instagram, com mais de 20 milhões de seguidores, desativada na sexta-feira, 8. Hytalo é investigado desde 2024 pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) sobre possível exploração de menores nos conteúdos que publica nas redes sociais.
A deputada federal Erika Hilton foi uma das figuras públicas que se pronunciaram sobre vídeo de Felca, agradecendo pela denúncia. “Agradeço ao Felca pela apuração que realizou sobre a exploração sexual infantil nas redes sociais e por sua postura ativa e cidadã de denunciar tudo à Polícia Federal”, disse em rede social.
A parlamentar disse ainda estar contatando a direção da Polícia Federal “para reforçar o perigo e o risco dos perfis denunciados e acionando a Justiça contra as próprias redes sociais”.
Até o momento a publicação do humorista conta com mais de 17 milhões de visualizações e cerca de 150 mil comentários no YouTube.