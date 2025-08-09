A polêmica por trás da autoria de uma das fotos mais famosas da história

AP Nick Ut ganhou um Pulitzer e diversos outros prêmios pela foto chamada "O terror da guerra", conhecida popularmente como "A menina de napalm" Uma menina nua, junto com outras crianças, corre com a pele queimada e gritando de dor após ser atingida por napalm. A imagem marcante da Guerra do Vietnã, "Garota Napalm" também tem sido motivo de orgulho e aspiração para fotojornalistas vietnamitas: seu criador, Nick Ut, tornou-se o primeiro e único fotógrafo vietnamita a ganhar um Prêmio Pulitzer.

Reverenciado como "Mestre", Ut mora nos Estados Unidos e viaja frequentemente para seu país natal, onde orientou gerações de fotojornalistas vietnamitas.

A história do brasileiro negro e nordestino que impressionou líder vietnamita Ho Chi Minh

Mas, mais de 50 anos depois, a autoria da imagem icônica foi questionada por um novo documentário intitulado The Stringer, que estreou no Festival de Cinema de Sundance em janeiro. Com a ajuda da tecnologia moderna, o documentário lançou uma alegação explosiva: afirma que a imagem foi tirada por Nguyen Thanh Nghe, um fotógrafo freelancer que agora tem 87 anos. Getty Images Em outra imagem do mesmo momento, Nguyen Thanh Nghe pode ser visto segurando uma câmera parecida com uma Pentax (esquerda); à direita, uma figura usando equipamento de proteção que poderia ser Nick Ut pode ser vista no vídeo (direita). Após o documentário, a World Press Photo (WPP) iniciou uma investigação e decidiu suspender a atribuição da imagem a Ut, gerando profunda controvérsia na comunidade fotojornalística.

"Para derrubar um herói, uma figura lendária, é preciso haver provas convincentes e suficientes", disse outro fotojornalista vietnamita à BBC. Na era digital, é "raro" que uma única imagem tenha tanto impacto, acrescentou. "Devemos ter cuidado. Não devemos permitir que a controvérsia prejudique o legado de uma foto tão importante ou cause mais sofrimento." A autenticidade da imagem não está em dúvida, mas a controvérsia se tornou emocionalmente carregada porque o nome do fotógrafo também faz parte do registro histórico, disse Keith Greenwood, professor associado de fotojornalismo na Universidade do Missouri.

"A Guerra do Vietnã tem uma história complexa e ainda pode gerar sentimentos fortes. É natural que questionar a foto também alimente alguns desses sentimentos", concluiu. Getty Images/World Press Photo Imagens de vídeo mostram uma figura borrada, que se acredita ser Ut, parada a alguma distância logo após a foto ter sido tirada. A foto A imagem icônica foi tirada após a Força Aérea Sul-Vietnamita lançar um ataque de napalm que atingiu acidentalmente a vila de Trang Bang em 8 de junho de 1972. Kim Phuc, a pessoa fotografada, brincava com o irmão e os primos no pátio de um templo. Ut trabalhava para a Associated Press (AP) na época. O fotógrafo relatou que os moradores corriam por uma estrada próxima após a explosão. Após fotografar uma avó segurando uma criança, Ut viu Phuc correndo com os braços levantados. Ele correu para tirar fotos até ver a pele dela descascando. Então, jogou água no corpo dela e levou as crianças para um hospital.

Antes das câmeras digitais, os fotógrafos — tanto funcionários de agências quanto freelancers — tinham que deixar seus filmes no escritório. O editor da câmara escura registrava os créditos e revelava o filme. O fotógrafo-chefe então decidia qual foto enviar para a sede da AP. "Quando voltei ao escritório, gritei: 'Tenho uma foto muito especial!' Todos se viraram para olhar", disse Ut à BBC em janeiro. Ut disse que ficou ao lado do editor da câmara escura, Yuichi "Jackson" Ishizaki, enquanto revelava o filme. Ishizaki rotulou o filme com o nome de Ut e trouxe a imagem para a área principal.