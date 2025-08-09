Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mais de 300 são detidos em ato em Londres em apoio a organização pró-Palestina

Autor AFP
Tipo Notícia

Um total de 365 apoiadores da Palestine Action foram detidos neste sábado (9), durante uma manifestação em Londres em apoio a esta organização pró-Palestina, proibida e classificada como "terrorista", informou a polícia londrina.

Esta proibição foi considerada "desproporcional" pela ONU.

Também foram presas pela polícia metropolitana sete pessoas por outras infrações, incluindo agressões contra agentes, embora nenhum tenha ficado gravemente ferido.

A polícia esclareceu ter detido ou estar "em processo de detenção" de todas as pessoas que carregavam o cartaz "Eu me oponho ao genocídio, apoio a Palestine Action".

No local, manifestantes exibiram outros cartazes como "Agir contra o genocídio não é um crime" ou "Palestina Livre".

A Palestine Action foi incluída em julho na lista de organizações consideradas "terroristas" no Reino Unido, após atos de vandalismo perpetrados por seus ativistas, especialmente em uma base da força aérea.

O governo britânico afirma que os simpatizantes "desconhecem a verdadeira natureza" da Palestine Action.

"Não é uma organização não violenta", garantiu a ministra do Interior, Yvette Cooper, dizendo possuir "informações preocupantes" sobre seus projetos.

Pertencer a um grupo proibido ou incitar apoio a ele pode resultar em até 14 anos de prisão no Reino Unido.

O grupo Palestine Action se apresenta como uma "rede de ação direta" destinada a denunciar "a cumplicidade britânica" com o Estado de Israel, especialmente na venda de armas.

