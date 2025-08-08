Famosos lamentam morte de Arlindo Cruz: 'Maestro do bem'

Arlindo Cruz estava afastado da música desde 2017, quando sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) / Crédito: Marcos Hermes/Divulgação

O cantor e compositor Arlindo Cruz faleceu nesta sexta-feira, 8, aos 66 anos. O sambista estava hospitalizado no Rio de Janeiro desde o dia 25 de março e se mantinha afastado da música desde 2017, quando sofreu um acidente vascular cerebral (AVC). Famosos utilizaram as redes sociais para homenagear o artista. "Jamais iremos esquecer do seu talento, das resenhas, que Deus o receba com muito amor", escreveu o ator Eri Johnson no Instagram.