Famosos lamentam morte de Arlindo Cruz: 'Maestro do bem'Celebridades e escolas de samba utilizaram as redes sociais para homenagear Arlindo Cruz; cantor morreu nesta sexta-feira, 8
O cantor e compositor Arlindo Cruz faleceu nesta sexta-feira, 8, aos 66 anos. O sambista estava hospitalizado no Rio de Janeiro desde o dia 25 de março e se mantinha afastado da música desde 2017, quando sofreu um acidente vascular cerebral (AVC).
Famosos utilizaram as redes sociais para homenagear o artista. "Jamais iremos esquecer do seu talento, das resenhas, que Deus o receba com muito amor", escreveu o ator Eri Johnson no Instagram.
Já o cantor Tiago Iorc publicou um vídeo cantando "O Bem" e chamou Arlindo de "maestro do bem". "A imensa luz de Arlindo brilhará para todo o sempre", compartilhou na publicação.
O intérprete também foi lembrado pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD): "Vai em paz irmão! Obrigada por tudo! O samba agradece!".
Arlindo Cruz é homenageado por escolas de samba
O sambista recebeu homenagem de escolas de samba, como a Império Serrano, oriunda de Madureira e parte da carreira do artista. O cantor foi tema da agremiação em 2023, com o enredo "Lugares de Arlindo".
"Arlindo Cruz é parte da alma do Império Serrano. Compositor genial, cantor de voz marcante e sambista de coração inteiro, ele escreveu páginas inesquecíveis da nossa história", relembrou a Império Serrano em nota oficial.
A Mangueira também estendeu solidariedade à família do compositor: "Manifestamos nossa solidariedade à sua companheira, Babi Cruz, aos filhos Arlindinho e Flora Cruz, e a todos os amigos, familiares e fãs que hoje choram a partida de um artista incomparável".