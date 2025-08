Silvero Pereira é confirmado no 'Dança dos Famosos'; confira lista

Outros 15 participantes compõem o elenco do "Dança dos Famosos", quadro anual do "Domingão com Huck"

O ator e cantor cearense Silvero Pereira está entre os nomes confirmados para a nova temporada do Dança dos Famosos, quadro anual do "Domingão com Huck".

Os participantes foram anunciados ao vivo no programa deste domingo, 3. Wanessa Camargo e Álvaro foram os primeiros nomes confirmados do elenco no sábado, 2.