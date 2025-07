Enchente no RS: tutor reencontra cachorro perdido há mais de um ano

Nem mesmo as enchentes enfrentadas no Rio Grande do Sul entre abril e maio de 2024 foram capazes de impedir a esperança do barbeiro e cantor Jorge Hyuri Machado da Silva de reencontrar o cachorro Tigre , desaparecido na maior tragédia climática gaúcha, após 13 meses de busca.

Mesmo assim, a família precisou buscar abrigo em outro local. Assim, o animal ficou sob guarda dos avós do barbeiro no Hospital de Pronto-Socorro (HPS).

Durante o caos gerado pelo nível da água em constante aumento, Hyuri e Tigre se protegeram no último piso da casa do vizinho.

Ao entrar em contato com o espaço, a confirmação deu-se pelo próprio Tigre, que atendia pelo nome de Jerri nesse ínterim. O reconhecimento foi por meio do faro aguçado do bicho, que logo pulou em cima, com saudade do responsável.

"Graças à divulgação [...] hoje ele (cachorro) irá dormir tranquilo na sua cama, no conforto de um lar silencioso e com muito amor", comenta o abrigo no Instagram.

Estudo indica que a enchente de 2024 no RS foi o maior desastre natural do estado gaúcho

Segundo o estudo "As Enchentes no Rio Grande do Sul – Lições, Desafios e Caminhos para um Futuro Resiliente" da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), lançado no dia 30 de abril, as enchentes de 2024 foram o maior desastre natural da história do Estado gaúcho.

"Com chuvas com duração, intensidade e abrangência territorial jamais observadas no Brasil", aponta.

A enchente fez o nível do lago Guaíba atingir o máximo histórico de 5,37 metros em Porto Alegre, superando em mais de 60 centímetros o recorde anterior registrado em 1941: 4,76 m.

Cerca de 2,4 milhões de pessoas em 478 municípios foram afetadas, causando 183 mortes e prejuízos econômicos bilionários.

De acordo com o estudo, os sistemas de proteção contra inundações na Capital e outras cidades gaúchas, projetados nas décadas de 1960 a 1980, falharam em vários pontos e por diversos motivos, como rupturas em comportas, refluxo em galerias, diques abaixo da cota de projeto e fragilização desse tipo de infraestrutura.

A publicação estima que 35% a 40% da população atingida pelas enchentes na Região Metropolitana de Porto Alegre em 2024 estava em áreas com sistemas falhos.

Os pesquisadores elencam que estudos internacionais indicam que a mudança climática induzida pelo homem pode ter tornado as chuvas duas vezes mais prováveis, assim como pode ter aumentado a intensidade das precipitações em 6% a 9%, além do fenômeno El Niño ter contribuído para o grande volume.

Avaliações de impacto da mudança do clima sugerem que a região Sul do País tem maior projeção de aumento de cheias, com a magnitude das vazões máximas subindo aproximadamente 20% e que as cheias extremas podem se tornar até cinco vezes mais frequentes na área.

Assim, a publicação indica que o dimensionamento de obras de infraestrutura deve incluir eventos climáticos extremos recentes nas análises estatísticas, assim como ascender a magnitude das vazões e acumulados máximas em 15% a 20%.

"A reconstrução do Estado deve incorporar critérios hidrológicos mais críticos para adaptação à mudança climática e combinar medidas estruturais e não estruturais, como: reassentamento, mapeamento de riscos, infraestrutura híbrida (cinza e verde) e incorporação dos impactos climáticos no planejamento", defende.

Serviço

Abrigo Palmira Gobbi/ Cães Resgatados Canoas