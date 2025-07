Arquibancada de rodeio desaba e deixa 60 feridos em São Paulo

“Uma apuração rigorosa será iniciada para investigar as causas do ocorrido, identificar os responsáveis e adotar medidas preventivas que evitem situações semelhantes no futuro”, destaca o órgão executivo.

Aproximadamente 30 pessoas envolvidas no acidente estavam na arquibancada no momento da queda.

O documento também foi suspenso pela imprecisão nas datas. A programação deveria ocorrer no domingo, 20, mas aconteceu no sábado, 19.

As causas do desabamento da estrutura ainda serão investigadas por perícia técnica. A área, por sua vez, foi isolada para a realização de vistorias técnicas e buscas adicionais por possíveis vítimas.

Expo Eldorado lamenta acidente

A Comissão Organizadora manifestou solidariedade aos casos em nota. No texto, os responsáveis ressaltam a inexistência de fatalidades até o momento.

“Desde o primeiro momento, a organização prestou total apoio aos envolvidos e está colaborando com as autoridades competentes para apurar as causas do ocorrido”, diz comissão.