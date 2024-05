Enchente no Rio Grande do Sul: quando começou e o que causou inundação

As fortes chuvas no Rio Grande do Sul tiveram início a partir da última semana de abril; mais de 400 munícipios foram afetados Crédito: Reprodução/ NELSON ALMEIDA / AFP

Em um dos piores desastres registrados em âmbito nacional, as enchentes no Rio Grande do Sul impressionam com seus números divulgados pelos responsáveis pelo estado. Com início no fim de abril, cerca de 2 milhões de pessoas foram afetadas. Os primeiros alertas de que fortes chuvas estavam se aproximando do estado foram divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) a partir dos dias 26 de abril (sexta-feira) e 27 de abril (sábado). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Tragédia no Rio Grande do Sul: audiência das TVs batem recordes; CONFIRA

Santa Cruz do Sul, Vera Cruz, Guaíba, Estância Velha, São Martinho da Serra e Novo Hamburgo foram os primeiros municípios a relatar impactos oriundos de fortes temporais; todos foram afetados a partir do dia 27. Desde então, especialistas ainda buscam uma justificativa para o fato de as chuvas - que já se tornaram um problema de muitos anos - em 2024 terem afetado de maneira tão significativa a vida do povo gaúcho. Enchente no Rio Grande do Sul: primeiras mortes e alerta vermelho

A partir da progressão das chuvas nos municípios gaúchos, e do avanço em diversas outras cidades, no dia 29 de abril o Inmet emitiu o primeiro alerta vermelho devido ao volume elevado de chuva. Já no último dia de abril (30), foram registradas as primeiras cinco mortes provenientes das enchentes.

Desde o dia 1º até o 7º dia de maio, as chuvas, e consequentemente o número de pessoas afetadas, aumentaram de forma inimaginável. Em uma semana, cerca de 160 mil pessoas já se encontravam desabrigadas, com 1 milhão de pessoas afetadas. Enchente no Rio Grande do Sul: o que causou a inundação

As chuvas ocasionadas pelo fenômeno El Niño são um problema quase anual nos estados do Sul do país. As águas quentes do Oceano Pacífico, afetadas pelo fenômeno climático, e as temperaturas muito elevadas do Oceano Atlântico Sul contribuem para a umidade e aumentam a quantidade de chuvas. Até agora, 1941 havia ficado marcado como o ano da pior enchente da história de Porto Alegre. Entre os meses de abril e maio daquele ano, a cidade teve 22 dias de chuvas ininterruptas. Desastre natural: SAIBA QUAIS as maiores tragédias ambientais do Brasil Em 2023, já havia quase uma prévia do que estava por vir. Em junho de 2023, 16 pessoas morreram após um ciclone atingir o estado. Em setembro, outro fenômeno deixou 54 mortos. Em novembro, chuvas mais brandas mataram outras cinco pessoas. Ao todo, foram 75 mortes. Porém, um dos grandes problemas notados a partir de gestões governamentais é que os investimentos na prevenção de enchentes não seguem um aumento gradativo. A CNN divulgou que em 14 anos as verbas federais contra tragédias como esta despencaram 76%.