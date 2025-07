Projeto de Lei prevê passe livre para pessoas em tratamento contra o câncer

LEIA MAIS | Cearense de 13 anos passa pela primeira telecirurgia cardíaca do SUS no Estado

Pessoas em tratamento contra o câncer poderão ter passe livre em ônibus, trens e barcos e desconto em passagens aéreas, garantidos por lei. A medida está prevista no Projeto de Lei (PL) 2.718/2025, que também assegura o benefício ao acompanhante do paciente.

Além disso, o PL propõe desconto de pelo menos 80% no valor das passagens aéreas, em casos específicos, quando o transporte terrestre for inviável.

O direito ao passe livre interestadual já previsto para pessoas com deficiência poderá ser estendido ao público oncológico, que altera o Estatuto da Pessoa com Câncer.

Mais da metade dos pacientes com câncer no Brasil precisam viajar entre 170 e 187 quilômetros, em média, para conseguir tratamento, conforme os dados da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) citados na justificativa do projeto.



Cerca de 25% dos pacientes com linfoma tratados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) entre 2010 e 2020, buscaram atendimento em São Paulo, 10% em Minas Gerais e outros 10% no Rio Grande do Sul, de acordo com o Observatório de Oncologia.



Para a senadora, o novo projeto busca reduzir a dificuldade de locomoção e garantir a efetividade do tratamento.