Instituto do Câncer inicia atendimentos de radioterapia em unidade da Santa Casa

O novo formato de atendimentos é resultado de uma parceria da Santa Casa com a Rede ICC Saúde , que garante a integralidade do atendimento oncológico, com o atendimento realizado por uma equipe multidisciplinar.

Com a oferta de 70 tratamentos diários, o Instituto do Câncer do Ceará , da Rede ICC Saúde, iniciou os atendimentos de radioterapia na Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza. O serviço é disponibilizado em unidade anexa à Unidade de Saúde Especializada São Vicente de Paulo, na Parangaba.

Desde 2024, a gestão do serviço de Radioterapia da Santa Casa é gerida pelo Instituto do Câncer do Ceará.

“Ao assumirmos o serviço na Santa Casa, reafirmamos nosso compromisso de oferecer tratamentos oncológicos de alta qualidade e integralidade para todos os pacientes, conectados a uma linha de cuidado que contempla tudo o que for necessário — do diagnóstico à cirurgia, quimioterapia e radioterapia com tecnologia avançada, proporcionando tratamentos mais precisos, com menos efeitos colaterais e maior qualidade de vida, especialmente para os que mais necessitam”, destaca o presidente da Rede ICC e cirurgião oncológico Dr. Sérgio Juaçaba.