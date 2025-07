Mulher é presa com R$ 19 mil suspeita de vender ilegalmente canetas para emagrecer em Cascavel

Captura aconteceu nessa terça-feira, 15, pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE). Suspeita foi autuada pelos crimes de falsificação, corrupção, adulteração e por alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais

/ Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Uma mulher foi presa em flagrante suspeita do crime de incolumidade pública por vender ilegalmente canetas para emagrecer no município de Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A suspeita, identificada como Maria Ozilene Pereira da Silva, foi detida, nessa terça-feira, 15, pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

Com ela, foi apreendido valor de R$ 19,3 mil em espécie, canetas de emagrecimento, uma bolsa com diversas canetas emagrecedoras usadas, 13 caixas com seringas descartáveis, caixas de isopor, diversos pacotes de gelo em gel, um celular, duas balanças, três maquinetas de cartão e dois notebooks.